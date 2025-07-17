泰國「紅姐」色誘高僧拍片勒索9千萬被捕　警方調查30萬僧侶背景

綜合泰媒報道，泰國一名35歲女子Wilawan Emsawat7月15日（週二）被捕。她涉嫌色誘多名僧侶並發生性關係，拍下對方裸照與性愛影片後向對方勒索鉅款，捲入事件的包括多名寺廟住持。該女子據報過去3年透過勒索獲得3.85億泰銖（約9300萬港元），案件在泰國轟動一時。為了挽回公眾對佛教團體的信心，泰國警方宣布將對全國約30萬名僧侶進行背景調查。



據曼谷郵報（Bangkok Post）15日報道，35歲的Wilawan Emsawat在暖武里府一處豪華住宅區的家中被捕，此前警方發現一名高僧從其寺廟的銀行賬戶中向她轉賬38萬泰銖（約9.2萬港元）。

曼谷郵報（Bangkok Post）2025年7月15日報道，35歲的Wilawan Emsawat在暖武里府一處豪華住宅區的家中被捕，此前警方發現一名高僧從其寺廟的銀行賬戶中向她轉賬38萬泰銖（約9.2萬港元）。（網絡圖片）

據報道，這筆錢於2024年2月16日由一位名為Phra Theppatcharaporn的高僧轉出，他於14日宣布還俗，並承認曾向該女子轉錢。

泰國中央調查局（CIB）副局長Jaroonkiat Parnkaew少將表示，Wilawan Emsawat明知這筆錢屬於寺廟，但她仍命令這名僧侶轉帳。

這名67歲的僧侶是大城府達瑪蘭寺的住持。他說，他還從自己的個人銀行帳戶中轉了1,280萬泰銖（約310萬港元）給這名女子。

據報道，Wilawan Emsawat，外號「西卡高爾夫」（Sika Golf），被指控與13名僧侶有親密關係，並干犯洗錢和收受贓物。

2025年7月15日，泰國一名35歲女子Wilawan Emsawat被捕。她涉嫌色誘多名僧侶發生性關係，拍下對方裸照及性愛影片後向對方勒索鉅款，捲入事件的包括多名寺廟住持。該女子據報過去3年透過勒索獲得3.85億泰銖（約9300萬港元）。圖為泰國媒體整理涉及該醜聞的多位僧侶。（網絡圖片）

報道指，Wilawan Emsawat利用與高僧會面的影片和圖片勒索錢財，過去3年斂財3.85億泰銖（約9300萬港元）。

根據泰媒引述中央調查局的報道，在這名女子擁有的五部手提電話中，保存有她與多名僧侶發生性行為的影片和超過80000張照片，其中一些僧侶被拍到仍身穿傳統的橙色佛教服裝。

目前，涉案的13名僧侶中已有9人還俗，預計涉案人數還會增加。

參議院的一個委員會目前呼籲將與僧侶發生性行為定為犯罪，但該提案引來非議，有人認為男性應該為自己的行為負責。

鑑於這宗醜聞，泰國警方16日宣布將對全國約30萬名佛教僧侶進行背景調查。

中央調查局副局長Jaroonkiat Parnkaew 少將表示，警方已向泰國國家佛教辦公室 (NOB) 索取所有佛教僧侶的身份證號碼，以便對不法分子和重罪犯進行背景調查。

他表示，泰國約有30萬名僧侶。