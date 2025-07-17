泰國僧侶圈敗壞？「紅姐」案包括明星僧侶　收入豐厚地位如王室

泰國一名35歲女子Wilawan Emsawat7月15日（週二）被捕。她涉嫌色誘多名僧侶並發生性關係，拍下對方裸照與性愛影片後向對方勒索鉅款，捲入事件的包括多名寺廟住持。有泰國資深媒體人表示，全國上下都對這則新聞感到震驚。這宗醜聞之所以如此不同尋常，是因為其涉案僧侶數量之多。他們不少都是高級僧人，擁有權力、地位和財富，受到信徒的尊敬，如同王室成員一般。然而，這一切只是冰山一角。



《泰國郵報》（Bangkok Post）前社論版編輯Sanitsuda Ekachai14日撰文指，在泰國根深蒂固的封建僧侶制度下，這些僧侶生活優越，既擁有財富又備受尊崇。人們圍繞在他們面前，卻鮮有人敢對他們提出質疑。

「泰國紅姐」性醜聞震驚全國

如今，由於一名女子的手機，他們的秘密被公諸於世。

這宗醜聞揭露高級僧侶中瀰漫的謊言和虛偽。單從數量來看，這並非單一事件。

這一切都始於前住持Phra Thepvachirapamok突然秘密脫去僧袍還俗，據報道，此舉是為了躲避寺廟腐敗的指控以及Wilawan Emsawat公開其婚外情的威脅。

2025年7月15日，泰國一名35歲女子Wilawan Emsawat被捕。她涉嫌色誘多名僧侶發生性關係，拍下對方裸照及性愛影片後向對方勒索鉅款，捲入事件的包括多名寺廟住持。該女子據報過去3年透過勒索獲得3.85億泰銖（約9300萬港元）。圖為泰國媒體整理涉及該醜聞的多位僧侶。（網絡圖片）

報道指，警方從Wilawan Emsawat的手機中，發現她與其他高級僧侶的錄音和私密聊天記錄。其中包括：北標府帕佛猜寺的住持、曼谷帕南帕西查倫寺的副住持、北柳府索通寺的副住持。

他們都來自各大寺廟，富甲一方，備受尊敬。

「性醜聞」聚焦女騙子 忽略僧侶道德敗壞

然而，在一片喧囂中，媒體和公眾的注意力更多地集中在Wilawan Emsawat身上，而不是僧侶身上。她被描繪成一個詭計多端的「拜金女」，專門掠奪那些富有，經常獲得大額捐款的僧侶。在與他們建立親密關係後，她開始勒索僧侶。

Wilawan Emsawat如今成為眾矢之的：她與多位知名僧侶過從甚密，她經常同時與他們見面。她的子女，據說是其中一些僧侶的孩子。她靠她的身體和勒索支撐其奢華的生活方式。

2025年7月15日，泰國一名35歲女子Wilawan Emsawat被捕。她涉嫌色誘多名僧侶發生性關係，拍下對方裸照及性愛影片後向對方勒索鉅款，捲入事件的包括多名寺廟住持。該女子據報過去3年透過勒索獲得3.85億泰銖（約9300萬港元）。為挽回公眾對佛教團體信心，泰國警方宣布對全國30萬名僧侶進行背景調查。（網絡圖片）

這些細節都引人注目，但也揭示更黑暗的一面：泰國佛教中根深蒂固的厭女症。

長期以來，泰國佛教主流教義一直將女性描繪成僧侶精神純潔的「敵人」。一些寺廟的壁畫甚至將女性描繪成蛇。正因如此，僧侶們仍然禁止女性受戒。

泰國佛教制度封建 僧侶戒律薄弱

如今，當僧侶們的道德敗壞被表露無遺，被怪責的反而是女性，而僧侶們則成為「受害者」。

Ekachai指出，環顧今日泰國的僧侶。他們大多來自貧困的農村，透過出家受戒來尋求教育。但僧侶教育著重死記硬背經文，很少強調靈修修煉。所以，他們如此輕易地抵不住誘惑，並不令人驚訝。

Ekachai提到，在佛陀時代，僧侶是平等的。沒有階級制度，沒有與生俱來的權利。戒師負責指導沙彌，直到他們修行紮實。

2025年7月11日，泰國曼谷，拉差波比托寺舉行鮮花功德儀式（稱為「Tak Bat Dok Mai」），泰國民眾向佛教僧侶獻花。（Getty）

現在呢？僧侶階級已淪為自上而下的獨裁統治，深陷封建等級制度，與現實世界隔絕。戒師失職。僧侶當局無視戒律（僧侶的行為準則）的執行。沒有結構化的招募，沒有系統的精神訓練：只有盲目的服從。

僧侶的晉升和懲罰完全由高級僧侶掌控，因此沒有任何挑戰。敢言的僧侶則被排斥。

許多年輕僧侶在接受教育後離開，這無可厚非。但當留下來的人濫用地位、斂財、自私自利、濫權時，腐敗就開始滋長。

泰國高級僧侶獲大額捐獻 滋生貪腐

缺乏外部監督的封閉體系滋生腐敗。 《僧伽法》賦予住持對寺廟資產的完全控制權，使情況雪上加霜。同時，僧侶們對佛陀不屑一顧，公開將捐贈據為己有。

來自瓦孟寺（Wat Muang）的一位住持最近被指控，在他的房間裏發現從寺廟偷走1000萬泰銖現金（約242萬港元）和250泰銖重的黃金。記者問他為什麼這麼有錢，他輕蔑地嘲笑他們。

2025年7月11日，泰國曼谷拉差波比托寺舉行鮮花功德儀式（稱為Tak Bat Dok Mai），泰國民眾向佛教僧侶獻花。（Getty）

這位主持厚顏無恥地表示：「我每次收到請帖都能得到1萬泰銖（約2416港元）。出席五次法就能賺到5萬泰銖（約12080港元）。你能給我這麼多嗎？我只和富人交往。我不和那些窮光蛋混在一起。」

國家佛教辦公室管治不力

Ekachai對是否可以扭轉泰國佛教道德敗壞的並不樂觀，她指責國家佛教辦公室（NOB）的負責人Inthaporn Jand-iam居然「表揚」那些因捲入Wilawan Emsawat醜聞而還俗的僧侶「勇於承擔責任」。

Inthaporn Jand-iam還敦促僧侶起訴Wilawan Emsawat，因為在他眼中，僧侶們是「受害者」。他警告說，如果不這樣做，其他僧侶還會遭遇同樣的命運。

Ekachai慨嘆不能對國家佛教辦公室持有任何希望。

2025年7月11日，佛教僧侶赤腳走過玉佛寺接受早晨布施，這是日常儀式的一部分。（Getty）

為了表明其正在採取行動，國家佛教辦公室還宣布計劃修改《僧伽法》，對違規僧侶和涉案女性處以罰款和監禁。如果真的發生這種情況，Ekachai認為只會重複過往老掉牙的藉口，說性醜聞只是佛教內「幾個爛蘋果」的鬧劇。惟事實並非如此。

Ekachai指，這都是根植於僧侶階級的結構性腐敗，他們專制控制強，但僧侶戒律薄弱。這是一個遠離佛道的體制所結下的苦果。

一些辯護者認為，對少數道德敗壞的僧侶「大驚小怪」只會損害佛教，侵蝕公眾對佛教的信仰。Ekachai認為他們錯了。這些流氓僧侶是寄生蟲，而不是宗教的守護者。他們必須被剷除。

說實話，這並非少數僧侶的問題。在僧侶中的性虐待現象普遍存在。年輕的僧侶和少女都受到剝削。僧侶之間的同性性行為也很常見。

在泰國，幾乎每週都有僧侶被指控持有毒品、醉酒駕駛、貪腐、暴力犯罪甚至強姦和謀殺的報道。

這種現象之所以猖獗，是因為體制透過系統性的忽視、隱瞞和沈默，讓僧侶和世俗社會都參與其中。