曾來香港跑渣馬　114歲馬拉松傳奇跑手返印度家鄉遇車禍亡

年齡超過百歲的長跑傳奇辛格（Fauja Singh），曾在2011年、自述自己為100歲時於多倫多創下多項長者田徑紀錄，吸引全球矚目，但因無法提供出生證明，致使其紀錄未獲官方認證。



不料，辛格近日於印度旁遮普（Punjab）地區故鄉散步時遭車禍不幸過世，享嵩壽114歲。

辛格（左）獲邀參加王室活動。（GettyImages）

2013年，辛格來香港參加渣打馬拉松。（Getty Images）

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據 《紐約時報》報道，14日，倫敦的跑步俱樂部兼慈善組織「城市裡的錫克教徒」（Sikhs In The City）證實，長跑傳奇辛格返回旁遮普省的家鄉，比亞斯平（Beas Pind）村莊時：

在住家附近過馬路，卻遭遇車禍，最終傷重不治。

辛格曾於2011年在多倫多一場賽事中，於100米至5000米項目創下95歲以上組別8項世界紀錄，並於3日後以8小時25分16秒完成多倫多濱水馬拉松，成為首位據稱百歲完成全馬的跑者。然而，由於他僅能提供護照，缺乏出生證明，無法獲得健力士世界紀錄認證。

辛格自述1911年出生於一個農民家庭，當時印度還是英國殖民時期，辛格因幼年體弱，5歲才學會走路，且未唸書並從事農務。歷經喪妻、喪女及兒子意外離世，決心重新尋找人生方向。隨後移居倫敦與兒子同住，並於2000年開始參加長跑。

他人生第一場馬拉松就是在倫敦，並以6小時54分完賽。接下來幾年，他持續以超高齡身分參與紐約、多倫多等多場賽事，2003年在多倫多以5小時40分完賽，成為個人最佳成績。

辛格教練指出，他長壽祕訣為素食與不抽煙、不喝酒。雖然無法證實其實際年齡，英國政府曾於其百歲及105歲生日時致賀。2020年，辛格的故事還被改編成兒童繪本《Fauja Singh Keeps Going》，傳遞堅毅精神與生命力。

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