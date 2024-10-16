巴西女9歲目睹父親被殺　讀法律再當警察　25年後終親手抓到兇手

巴西一名女警的父親在她9歲時，被另一名男子因20英鎊（約202港元）的債務糾紛，近距離開槍殺害，沒想到該男子卻沒被關押。



因此她從小就下定決心，要把奪取父親生命的人繩之以法。先是成功取得律師資格，接著考上警察，不懈收集嫌疑人資訊，最終於25年後親手逮到兇手。

9歲女童目睹父親被殺 讀完法律再當警察 25年後終親手抓到兇手（01製圖）

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據《每日郵報》報道，巴西一名男子吉瓦爾多（Givaldo Jose Vicente de Deus）在1999年2月於博阿維斯塔（Boa Vista）被另一名男子戈麥斯（Raimundo Alves Gomes）近距離槍殺，只因20英鎊的債務糾紛。

當時吉瓦爾多的女兒戴烏斯（Gislayne Silva de Deus）才9歲，從那時起戴烏斯就發誓，總有一天要為父親報仇。

從那時開始，戴烏斯下定決心要把奪取父親生命的人繩之以法。

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從2007年起，18歲的她選擇讀法學院，7年後取得律師資格，接着2023年通過警察的公開考試，並以文書人員的身份加入警隊，順利被分配到兇殺案組（DGH），不懈地收集有關父親兇手的信息，最終找到了他的下落。

戴烏斯在9月25日晚上，於當地一處農田中將60歲的戈麥斯逮捕，並將他送到監獄，其間戴烏斯對戈麥斯說：

你會來到這裡都是因為我，你會付出代價，即使很小，你也會付出代價。

隔天26日戈麥斯出庭後，將被送進監獄服刑12年。

回顧這宗案件的《每日郵報》指出，1999年2月，儘管戈麥斯在犯案後逃離現場，但當天就被警方逮捕。

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然而，戈麥斯在審判前，卻不可思議地從警方羈押中獲釋，直到13年後才被判殺人罪成立，更令人匪夷所思的是，當地法院在定罪3年後，才對兇手發出逮捕令。

也就是說戈麥斯在2013年才被判殺害35歲的吉瓦爾多（Givaldo Jose Vicente de Deus）罪名成立，且2016年才發出逮捕令，並從那時開始一直在逃亡，這時距離他犯下罪行已過了16年。

巴西媒體指出，在巴西逮捕兇殺案被告的追訴時效為20年，這意味着當時的戴烏斯，只有大約4年的時間來追捕殺害父親的兇手。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】