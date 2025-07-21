韓國生日聚會變倫常血案　爸爸槍殺兒子　家中埋自製計時炸彈

韓國仁川市延壽區松島洞一處公寓，發生一宗令人震驚的父子悲劇。



一名60多歲的父親在兒子為其舉辦生日聚會時，竟持自製槍枝將兒子射殺，隨後在住處安裝自製炸彈，引發警方大規模疏散行動。

韓國仁川一名60多歲的父親在兒子為其舉辦生日聚會時，竟持自製槍枝將兒子射殺，隨後在住處安裝自製炸彈，引發警方大規模疏散行動。（yna.co.kr）

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根據韓聯社報道，這宗事件發生在當地時間20日晚間9點31分，一名30多歲男子在家中遭到槍擊，雖被緊急送醫，但最終不治身亡。行兇的父親在犯案後逃離現場，最後在首爾瑞草區被警方逮捕。

嫌犯在被捕後向警方供稱：

我在家裏安裝了自製炸彈，預計中午爆炸。

警方獲報後立即在21日凌晨1點至3點間，緊急疏散包括約70名公寓居民在內的105人，並在現場發現疑似由疑犯製造的爆炸物、煙火和定時器。

住在該公寓的77歲居民表示：

當時我正在睡覺，警察敲門，然後穿著睡衣出來。我擔心得徹夜難眠。幸好他們在爆炸前找到了我。

據鄰居描述，嫌犯平時深居簡出，為人沉默寡言。一名57歲的居民透露：

我從來沒有親眼見過他，但聽鄰居們說，他是個沉默寡言的人，身上有很重的煙味。他們說經常看到他的兒子進出公寓。

警方表示：

雖然不能保證是否真的會（按計劃）爆炸，但情況非常危險。

目前仁川延壽警察署正在調查疑犯製造槍枝爆炸物的情況及詳細的作案動機。

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