英國初級醫生如期7.25起罷工　工會稱與政府談判無足夠進展

代表英格蘭初級醫生的工會7月22日宣布，原定7月25日至30日舉行的罷工，將會如期進行。工會表示，與衞生大臣施卓添（Wes Streeting）的談判沒有取得足夠進展，不足以取消罷工。



英國醫學會（British Medical Association，BMA）在聲明中表示，施卓添早前向醫生們所發的信，缺乏關於薪酬和非薪酬方面的任何實質建議。此前，英國衞生部曾稱這次罷工「完全不合理」。

在政府決定加薪5.4%後，英格蘭的初級醫生經投票決定罷工。工會認為，加幅不足以彌補自2008年以來，初級醫生實際薪酬被蠶食幅度，認為要恢復正常水平，應在未來幾年共加薪29%。

圖為2025年7月17日，英國醫學會（British Medical Association，BMA）的聯席主席Melissa Ryan 和 Ross Nieuwoudt向媒體發表講話。（Getty Images）

BMA聯席主席Melissa Ryan 和 Ross Nieuwoudt表示，工會的大門始終敞開，樂於以建設性態度與衞生大臣施卓添會面。工會希望繼續對話，但如不能討論薪酬問題，工會將無法接受。