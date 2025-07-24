美媒︰特朗普獲司法部告知其名字多次出現在愛潑斯坦調查文件中

美國傳媒報道，總統特朗普（Donald Trump）於5月與司法部的一次會議中，獲告知自己的名字「多次出現」在已故富商愛潑斯坦性交易案件的調查文件中。 報道指，司法部長邦迪（Pam Bondi）和副手等官員都有出席會議，除了特朗普外，會上亦提到多個知名人士。白宮回應指，特朗普不涉及任何不當行為，強調在發現愛潑斯坦有違法行為後，已經切斷關係，並重申司法部早前公開的文件中，已經包括特朗普的名字，對報道不感到意見外。



報導指，邦迪已向特朗普匯報案件進展，表明未有證據證明傳聞中的愛潑斯坦「客戶名單」真實存在，亦未有證據顯示愛潑斯坦並非死於自殺。

不過，有消息人士指，白宮內部對於司法部未有在公開文件中隱藏特朗普的名字感到憤怒，批評邦迪未有保護好特朗普。

2005年3月15日，美國淫媒富豪愛潑斯坦（Ghislaine Maxwell）和女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）出席德·格里索戈諾（de Grisogono）贊助的2005年華爾街音樂會系列。 （Photo by Joe Schildhorn/Patrick McMullan via Getty Images）

另外，有美媒亦最新披露一批相片，證明特朗普和愛潑斯坦私交甚密。其中，有相片顯示愛潑斯坦出席了特朗普於1993年與女星梅波斯的婚禮，還共同現身1999年女性內衣品牌Victoria's Secret時裝騷等場合，兩人互動非常頻繁。

報道還指出，特朗普在2002年受訪時，還稱讚愛潑斯坦是「了不起的人」，形容對方「和我一樣欣賞美女，其中不少相當年輕」。特朗普批評相關報導是假新聞。