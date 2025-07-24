泰國戰機毀柬埔寨兩軍事設施　中國駐柬使館提醒公民避免前往邊境

中國駐柬埔寨大使館發佈提醒：2025年7月24日上午，柬泰兩國軍隊在奧多棉吉省、柏威夏省等邊境地區發生交火。中國駐柬埔寨使館提醒在柬中國公民特別是靠近衝突地區的中國公民密切關注當地安全形勢，提高警惕，加強防範，注意安全，避免前往柬泰邊境地區。如遇緊急情況，請及時報警並向駐柬埔寨使館尋求協助。



柬埔寨國防部7月24日表示，柬軍在柬泰邊境遭到泰國軍隊襲擊，隨後作出反擊。泰國軍方則指，是柬方先向泰國東北部素林府的軍事基地開火，期間一名泰國士兵受傷，軍方稍晚補充，已派出6架F－16戰機戒備，其中一架戰機向柬方發射導彈並摧毀一個目標，還批評柬埔寨在附近居民區設立陣地，形同拉平民做肉盾。路透社報道指今次衝突至少2名平民死亡。

圖為7月24日，一名女子走過柬埔寨王國駐泰國大使館，此前泰國召回駐柬埔寨大使並宣佈將驅逐柬埔寨駐泰大使。（Reuters）

在這次交火之前，泰國周三召回駐柬埔寨大使，並驅逐柬埔寨駐泰大使。對此，柬埔寨同日晚上採取反制措施，將對泰國外交關係降至最低的二級級別，召回全數駐泰外交人員，及驅逐所有泰國駐柬外交人士。