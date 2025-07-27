韓國爆職場欺凌　1外勞被綁當成「貨物」運走　多人圍觀拍照

韓國爆發一宗離譜虐待外勞事件，一名斯里蘭卡籍外勞，遭韓籍同僚用膠帶綑綁在鏟車上，當成貨物抬走，期間並拍照取樂，事件曝光震驚社會，韓國總統李在明震怒，要求徹查「野蠻侵犯人權行為」。



韓聯社報道，這件事發生於今年2月，這名現年50多歲的韓籍男子，在全羅南道羅州市的一家磚廠內，將31歲的斯里蘭卡籍外勞同事，用膠帶綑綁在磚堆上，並用鏟車當成貨物抬走。報道指出，整個過程持續約30分鐘，期間有約20名工人參與或圍觀，還有人拍照取樂。

從網上流傳片段可見，該名外勞遭綁在磚堆，再被鏟車當成「貨物」運走，旁邊有同事用手機拍攝。（YONHAPNEWS圖片）

事件發生引發韓國社會震驚，李在明痛斥將「徹底懲罰野蠻侵犯人權的行為」，當地警方25日以特殊拘禁、特殊攻擊等罪名，逮捕一名50多歲男子。

事實上，韓國虐待外勞事件不止這一樁，報道表示，一名28歲尼泊爾籍外勞曾控訴，他去年秋天在京畿道安山市一家金屬公司從事鍍膜作業，但工作僅5個月，就因搬運重物導致手部嚴重疼痛，幾乎無法工作。

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他透露，更難忍受是僱主的暴力與羞辱：「他用鞋子打我，還罵髒話，當我說想換工作，他竟把熱咖啡潑到我臉上，並威脅報警，說我要被以業務妨礙罪逮捕。」他哽咽表示，直到向韓國僱傭勞動部申訴，才獲准更換工作。

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