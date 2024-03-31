曾被虐待栓戶外5年 如今汪星人鬆戒心 網民感動：愛讓牠安心睡
撰文：狗與愛的世界
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國外一名網友收養了一隻曾經遭到不當飼養的狗狗，「賽門」。
在牠前5年的狗生裏，一直被栓在户外放養，直到被救援機構發現後才得救。
在來到新家後，賽門很快地適應了這裏的環境，特別喜歡在沙發上依偎着小被被睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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賽門擁有最簡單快樂的靈魂，牠不會沉溺於過去或思考未來，牠想要的只是有人可以與牠進行眼神交流，互相貼貼。
現在的賽門樂天又快樂，得到了世界上所有的關愛與照顧。
主人也格外珍惜屬於他們彼此的時光，承諾將會製造更多美好的回憶，來度過之後的每一天。
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