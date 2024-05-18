7個恐怖情人情緒虐待手段　小心「煤氣燈效應」令你更依賴施虐者

近期「恐怖情人」的話題浮上檯面，其實這種恐怖事件並不離你那麼遙遠，世界衛生組織（WHO）今年才公布了一項統計數據，指出全球女性遭受丈夫或男性伴侶家暴或性侵的比例高達 1/4。



然而「家暴」並不單指身體上的暴力，包含精神或經濟的騷擾、控制、威脅都屬於家庭暴力。如「情緒虐待」，一般人就難察覺自己正處於情緒暴力的環境中，也可能更不容易說服自己脫離這樣的危險關係。

以下 7 種情緒虐待的常見跡象，或許你該注意，並及早求助。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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情緒虐待是什麼？

情緒虐待，施虐者通常會經由侮辱、羞辱、孤立、恐懼脅迫等方式控制他人，這種虐待不只是在親密關係中，家人、朋友、職場等各種人際關係與各種性別都可能發生。為什麼對於受虐者來說，情緒虐待很不容易察覺與脫離？因為情緒虐待不是火山爆發，它是日常生活中的緩慢積累，受虐者常認為自己想太多、說服自己這只是小事，到最後可能將這樣的暴力自我內化，認為自己「應當承受」，產生認知上的扭曲；在生活上則造成恐懼或焦慮、失去信心、注意力不集中等情況，產生長期深遠的影響。

1. 你覺得如履薄冰

如果你常常在想「這樣做會不會惹到他」，那麼這段關係恐怕不太健康。施虐者有所謂的「不可預測性」，處於情緒虐待的關係中，受虐者總是小心翼翼，感到恐懼，沒法確定什麼時候做了什麼事情會惹到對方，且這些事情往往是芝麻小事，就會引起他的震怒或情感上的冷漠。

2. 象徵性的暴力

情緒虐待中的「暴力」是象徵性的，可能是各種恐嚇行為例如破壞物品、製造巨響、危險駕駛或作勢要傷害他人甚至傷害自己等，屬於情緒勒索的一種，這種暴力行為並不需要真的碰觸到對方，就能使人感受到恐懼。一般認為情緒虐待會先於肢體的暴力──在情緒虐待不管用的情況下發生，但一些施虐者則善於心計且熟練，情緒的虐待會更有破壞性。

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3. 關係的不平等

健康的關係絕對要有「尊重」，然而情緒虐待中兩個人的關係是不對等的，總是只有一個人可以表達意見，一個人可以有情緒，一個人可以做決定，且只有一個人是正確的──任何行動和思考方式，一人在各種方面總是高於另一人，他對你的態度居高臨下，也不會在乎你的想法與感受。當施虐者表達意見或展露情緒，會被另一方嗤之以鼻，或施以憤怒等負面情緒。

4. 言語的虐待

包含公然或私底下的辱罵、諷刺、取笑、取難聽的綽號、貶低一個人的能力或外貌等，當你表現出不滿，他可能會以「沒有幽默感」來合理化自己的行為。另一種情況是「欺騙」，施虐者可能會以欺騙你或你的親友來傷害你。

5. 各種你能想到的「控制」

控制是一個顯著的跡象，比如限制行動自由，不讓你聯繫親友、單獨行動、參與社交活動甚至是工作上班等，將你與其他人隔離起來；控制還包括監視你的行蹤、強迫你立刻回覆訊息、擅自替你做出決定、經濟的控制或衣著打扮的控制等。要注意這種行為很可能是漸進性的，例如最一開始只是你到哪他都想跟著去，或只是未經允許就查看你的手機侵犯隱私──他表示這只是「非常愛你，所以離不開你、會吃醋」，但到最後卻完全建立起支配你的權力。

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6. 愛的轟炸

「愛的轟炸」 （Love Bombing）是指以愛的言語與行動作為一種控制方式。例如在對你言語虐待、人身限制之後，他會讚美你，送你禮物或說這是因為他愛你，藉此合理化自己做出的一切不合理的事情。控制不是只能以暴力脅迫，任何「以愛為名」的控制行為都要注意，包括剛交往就強迫你做出承諾、和他同居或結婚，只要你花時間在他一個人身上，狂送昂貴禮物或瘋狂讚美你等，受虐者在最開始往往會被「愛」所迷惑，接著一步步掉進陷阱裡。

7. 煤氣燈效應

煤氣燈效應（Gaslighting）是最恐怖的一種心理虐待形式，令受虐者質疑自己感覺的真實性。例如，你遭到言語的羞辱後怒不可遏，他卻說是你太敏感了；在人身的控制下對你說，我沒有控制你，是因為你哪裡做不好所以那些人離開你；對你施暴後極力否認，說是你瘋了記錯了。諸如此類，令受虐者產生困惑與自我懷疑，最後真的認為是自己的問題、以為自己病了、質疑自己產生的所有想法，最後對施虐者更加依賴。

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