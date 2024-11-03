用曬衣桿掐著鄰居貓咪脖子被指虐待　背藏暖心真相：救了牠一命

一名網友住在高十幾層樓的大廈內，日前隔壁搬來新鄰居養了一隻貓，竟然沒有給陽台鐵窗做防護網，導致貓咪好幾次想要跳出去玩，還好都被網友發現，及時用曬衣架頂住牠才沒導致憾事發生，但卻被誤會是在虐貓。



微博一名網友「你是哪根小蔥」日前貼出一段影片，表示隔壁新搬來的鄰居養了一隻雌性美國短毛貓，但這隻貓咪疑似沒有結紮，半夜的時候總是會發出發情期的叫聲，然後飼主也沒做好保護措施、完全沒有增設防護網，每天這隻貓咪半夜總是會想要跳窗逃走，還好被他發現立刻拿出曬衣桿頂住，如此一來貓咪才沒有想要往下跳的衝動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名網友住在高十幾層樓的大廈內，日前隔壁搬來新鄰居養了一隻貓，竟然沒有給陽台鐵窗做防護網，導致貓咪好幾次想要跳出去玩，還好都被網友發現，及時用曬衣架頂住牠才沒導致憾事發生，但卻被誤會是在虐貓。（抖音＠你是哪根小蔥）

原PO表示，他自己清楚這樣的行為會被誤會是虐貓，但隔壁鄰居才剛搬來沒多久，不知道為什麼都沒做防護就把貓隨便放窗台上，他已經看到這隻貓好幾次想脫逃，但自己住的社區是高樓大廈，貓咪要是真的跳出去了會沒命的。

影片在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示

「不負責任的飼主，在高樓養貓把鐵窗封起來不是基本常識嘛」、

「就算是這是租屋好了，也該加裝防護網避免貓咪一個衝動跳下去」、

「還好有你這麼暖心的鄰居，不然我看飼主回來只會看到他他的貓變成一具冰冷的屍體」。



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