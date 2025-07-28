日本前AV女優Rio為業界發聲！捍衛女優尊嚴：敢瞧不起絕不原諒

日本前AV女優Rio（里緒，柚木ティナ，原名柚木蒂娜）近日在社交媒體X發表518字長文，為現役女優及整個產業發聲。在日本AV產業因2022年《AV新法》實施後面臨轉型之際，曾與三上悠亞、上原亞衣並列「AV界三巨頭」的她，罕見地展現強硬立場，堅定捍衛從業者的專業尊嚴。



Rio在文中強調，AV產業並非人人都能勝任的工作領域。她指出：「這不是誰都能做的工作！站上那個位置，你會發現有多害怕、有多困難。」她進一步解釋，這份工作不僅需要堅強的意志力，更需要對他人情緒的高度敏感度。從業者們在承受巨大心理壓力的同時，還必須維持專業表現與自尊，這種堅韌的特質正是支撐整個產業的重要基石。

雖然Rio已退役多年，但她始終沒有與產業切割。在這次的發文中，她以堅定的態度表示：「這份職業值得被尊重。我會一輩子支持這些孩子，如果有人敢瞧不起，我絕不會原諒。」她也勉勵現役女優們：「請帶着驕傲去做，不要讓未來的自己後悔當下的選擇；等目標完成後，就可以為自己而活。」一番言論讓不少粉絲與同業相當感動。

Rio為成人電影業界發聲原文，以及她引退後於社交平台分享的生活照：（按圖了解）

+ 13

以下為Rio X全文翻譯：

希望成人女優有天能成為像國家資格那樣正式且被認可的職業。雖然我知道這是不可能的，但我還是希望有一天能實現。



這並不是誰都能做的工作，一旦真的站在那個位置上，你會發現有多害怕、有多困難。這不是那種只為了錢就能撐下去的行業。



之所以能繼續下去，是因為可以真切地感受到「有誰因此而獲得了救贖」。不管是哪種類型，總有人覺得AV產業是誰都能做的工作，但請別小看這份職業。這是為了支撐某人的心靈，同時也要擁抱自己的內心，並且仰賴周遭的支持，才能勉力走下去的工作。



所以，既然選擇了這條路，就請帶着自豪與驕傲去做。要做到未來的自己不會後悔現在的選擇，把它發揮到極致。當你完成了自己的目標，就別再回頭了。下一步，請為自己而活。



這份工作之所以能做得來，是因為你擁有能夠支撐他人的力量，不是因為你不聰明，也不是因為你做不了「一般工作」。



正因為你擁有鋼鐵般的內心，同時又能深刻理解他人情感的溫柔，你才能勝任這份天職。你默默承受着這份工作的艱辛與痛苦，從未將它展露在人前，卻一直默默地支撐着那些一輩子可能都不會與你相見的人。



如果有人敢瞧不起這個行業，我絕不會原諒。而那些一直默默拯救着無數人的AV女優們，我將永遠支持妳們。妳們可以為了自己而活了。



延伸閱讀：日本人妻素人AV女優揭辛酸 婚後遇巨變 下海只因對老公不離不棄

+ 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】