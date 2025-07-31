外國搶手機黨｜女記者直播前看電話「遭電單車男搶去」畫面瘋傳

巴西一名女記者在新聞直播即將開始時，手機竟然被一名騎著電單車的竊賊當街搶走，畫面全被鏡頭記錄並在社群媒體走紅。



所幸她後來找回手機，並呼籲盡快將竊賊繩之以法。

巴西一名女記者在新聞直播即將開始時，手機竟然被一名騎著電單車的竊賊當街搶走，畫面全被鏡頭記錄並在社交平台走紅。（IG@bandjornalismo）

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《紐約郵報》報道，事發在28日，當時Bora Brasil任職的女記者克拉拉（Clara Nery）正站在里約熱內盧市區街頭察看手機，即將準備直播。

社交網站流傳的畫面顯示，一名騎著電單車的男子慢慢從她身邊駛過，從她手中搶走了手機。克拉拉隨即追了上去，2人都消失在鏡頭中。

克拉拉事後透露，歹徒在逃跑時將手機掉落，她因此得以取回手機。她在Instagram上表示：

直播時遇到這種事真的嚇壞了，但最重要的是最後一切都平安！

她也感謝同事和警察的支持，呼籲盡快找到這名竊賊：

把他的臉分享出去，他想要被知道。

克拉拉還發現，電單車的車牌被一塊紙板遮住了。目前她已報警，警方已經對拍到的畫面進行評估，正在追捕這名竊賊。

根據相關部門的數據，近年來里約熱內盧的犯罪率飆升，2024年1月至7月期間，該市的手機搶劫案增加了近40%。

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