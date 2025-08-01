特朗普：中東特使將出訪莫斯科　確認對俄新制裁計劃

據美媒7月31日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他的中東外交特使威特科夫（Steve Witkoff）將在未來數日前往俄羅斯訪問。特朗普指，假如俄羅斯未能在他設定的期限（8月8日）與烏克蘭達成停火協議，將面臨更嚴厲的制裁。特朗普提到，威特科夫將在結束對以色列的訪問後，親赴莫斯科表達美方立場。



據報道，特朗普計劃對俄羅斯實施新的製裁，並將莫斯科對基輔的持續攻擊描述為「令人作嘔」（disgusting）。

當被問及威特科夫目前的中東之行時，特朗普表示：「信不信由你，他（威特科夫）會去俄羅斯。維特科夫正在中東與官員會面，討論以色列在加沙的戰爭。

2025年7月14 日，美國華盛頓，中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普（Donald Trump）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的會晤。（Reuters）

報道指，威特科夫上一次已知的俄羅斯之行是在四月份，當時他在克里姆林宮會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。那次會談並未在結束俄烏戰爭方面取得突破。自那以後，由於停火變得越來越渺茫，特朗普對普京的不滿情緒日益增加。

當被問到莫斯科近日針對烏克蘭的導彈和無人機攻擊時，特朗普表示憤怒：「我認為他們（俄軍）的所作所為令人作嘔。」

報道指，儘管特朗普確認計劃對俄羅斯實施新的製裁，但他同時亦淡化這些制裁可能對戰爭進程或普京心態造成的影響。

2025年7月31日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

特朗普指：「是的，我們會實施制裁，我不知道制裁是否會對他感到困擾。你知道，他們知道制裁是什麼。我比任何人都更了解制裁、關稅以及其他一切。我不知道這是否會有什麼效果，但我們將會這麼做。」