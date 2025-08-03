獲美司法部副部長會見　愛潑斯坦前女友被轉移至低安全級別監獄

美國已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）引發的政治風波持續發酵，美媒自上月來陸續揭露指向愛潑斯坦與特朗普密切關係的相關證據。繼美國司法部副部長Todd Blanche早前與愛潑斯坦前女友、為其招募未成年少女的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）進行長達9小時會面後，聯邦監獄局於8月1日表示，馬克斯韋爾已被轉移至德州一所低安全級別監獄。



馬克斯韋爾原於佛州的「塔拉哈西聯邦懲教所」（FCI Tallahassee）服刑，她於2021年因誘騙未成年少女與埃普斯坦發生性關係而被判處20年監禁。

聯邦監獄局（BOP）表示，馬克斯韋爾已被轉移至德州安全級別最低的監獄（Federal Prison Camp）。

愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾於2021年因誘騙未成年少女與埃普斯坦發生性關係而被判處20年監禁。圖為2013年6月她在聯合國發表講話。（Reuters）

監獄局發言人Donald Murphy表示，他無法對任何囚犯的具體監獄安排做出評論，但他指，BOP會根據囚犯所需的「安全級別和監督程度」等因素來決定囚犯的安置地點。

據報道，該監獄只關押女性，多數囚犯是因非暴力犯罪或職務犯罪而入獄。例如，涉及欺詐行為的美國血液檢測公司Theranos創始人伊利沙伯·霍爾姆斯就被關押在此處。此外，該監獄工作人員與囚犯的比例較低，囚犯不會受到嚴格監視，在監獄內有一定的自由。

在馬克斯韋爾被轉移的消息傳出後，愛潑斯坦性侵案倖存者Virginia Giuffre發聲明稱，強烈反對性交易販子馬克斯韋爾受到優待，認為她不應該受到任何寬大處理。

由於愛潑斯坦疑團再度引發關注，Blanche作為司法部高官時隔數年再次會見馬克斯韋爾，被指極不尋常。馬克斯韋爾的法律團隊則表示，她願意就所知情況在國會作證，但前提是獲得嚴格的法律保護。

特朗普本月1日在白宮接受Newsmax採訪時被問及會否特赦馬克斯韋爾，特朗普稱，「我有權這麼做，但沒人要求我這樣做。我對這個案件一無所知。」

而談及副司法部長和馬克斯韋爾的談話內容時，他認為Todd Blanche只是想確保，若有關愛潑斯坦案件文件被公開，「無辜的人不會受到傷害。」