獲美司法部副部長會見　愛潑斯坦前女友被轉移至低安全級別監獄

撰文：張涵語
出版：更新：

美國已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）引發的政治風波持續發酵，美媒自上月來陸續揭露指向愛潑斯坦與特朗普密切關係的相關證據。繼美國司法部副部長Todd Blanche早前與愛潑斯坦前女友、為其招募未成年少女的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）進行長達9小時會面後，聯邦監獄局於8月1日表示，馬克斯韋爾已被轉移至德州一所低安全級別監獄。

馬克斯韋爾原於佛州的「塔拉哈西聯邦懲教所」（FCI Tallahassee）服刑，她於2021年因誘騙未成年少女與埃普斯坦發生性關係而被判處20年監禁。

聯邦監獄局（BOP）表示，馬克斯韋爾已被轉移至德州安全級別最低的監獄（Federal Prison Camp）。

愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾於2021年因誘騙未成年少女與埃普斯坦發生性關係而被判處20年監禁。圖為2013年6月她在聯合國發表講話。（Reuters）

監獄局發言人Donald Murphy表示，他無法對任何囚犯的具體監獄安排做出評論，但他指，BOP會根據囚犯所需的「安全級別和監督程度」等因素來決定囚犯的安置地點。

據報道，該監獄只關押女性，多數囚犯是因非暴力犯罪或職務犯罪而入獄。例如，涉及欺詐行為的美國血液檢測公司Theranos創始人伊利沙伯·霍爾姆斯就被關押在此處。此外，該監獄工作人員與囚犯的比例較低，囚犯不會受到嚴格監視，在監獄內有一定的自由。

在馬克斯韋爾被轉移的消息傳出後，愛潑斯坦性侵案倖存者Virginia Giuffre發聲明稱，強烈反對性交易販子馬克斯韋爾受到優待，認為她不應該受到任何寬大處理。

由於愛潑斯坦疑團再度引發關注，Blanche作為司法部高官時隔數年再次會見馬克斯韋爾，被指極不尋常。馬克斯韋爾的法律團隊則表示，她願意就所知情況在國會作證，但前提是獲得嚴格的法律保護。

特朗普本月1日在白宮接受Newsmax採訪時被問及會否特赦馬克斯韋爾，特朗普稱，「我有權這麼做，但沒人要求我這樣做。我對這個案件一無所知。」

而談及副司法部長和馬克斯韋爾的談話內容時，他認為Todd Blanche只是想確保，若有關愛潑斯坦案件文件被公開，「無辜的人不會受到傷害。」

2005年3月15日，美國淫媒富豪愛潑斯坦（Ghislaine Maxwell）和女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）出席德·格里索戈諾（de Grisogono）贊助的2005年華爾街音樂會系列。 （Getty Images）
特朗普：與愛潑斯坦斷交多年　從未去過小島　不畫女人畫像｜有片愛潑斯坦案｜特朗普要求傳媒大亨梅鐸出庭　就生日信見報應訊美媒︰特朗普獲司法部告知其名字多次出現在愛潑斯坦調查文件中特朗普急欲擺脫愛潑斯坦案風波　指控奧巴馬叛國只為轉移視線？
愛潑斯坦
性侵
特朗普
美國