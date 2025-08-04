加拿大財長料卡尼將與特朗普通話　仍認為兩國仍能達成貿易協議

加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）於8月3日表示，他對最近與美國的貿易談判感到鼓舞，並相信能達成降低關稅的協議「仍是選項」。他又表示，預計加拿大總理卡尼（Mark Carney）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 將在「未來幾天」進行對話。



2025年5月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮會見卡尼。（Reuters）

勒布朗表示，為與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、 美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）的溝通感到鼓舞，但承認尚未達到能達成協議的程度，從而符合兩國經濟最佳利益，但仍認為有可能達成協議，從而降低關稅。

白宮日前宣布，根據特朗普周7月31日簽署的行政命令，所有未納入《美墨加協定》（USMCA）的加拿大進口商品，被徵收的關稅將從25%提高至35%，部份原因是基於加拿大仍未能有效阻止芬太尼走私到美國。

卡尼此前表示，加拿大僅佔美國芬太尼進口量的1%，且該國一直在努力打擊毒品偷運問題。