美國波音軍機廠房逾3200工人擬罷工　拒絕平均漲薪40%新合約

美國機械工人和航天工人國際聯合會（IAM）8月3日表示，波音公司（Boeing）旗下分別位於3個不同地方的工廠中，約3200名工人投票拒絕資方提出的事關一般漲薪20%的為期4年的最新勞動合約，計劃在4日開始進行罷工。波音表示遺憾，指已做好停工準備，並將實施使用非勞工工人（non－labor workers）的緊急計畫。



綜合外媒報道，參與罷工的波音工人分別來自波音旗下，位於密蘇里州的聖路易斯和聖查爾斯以及伊利諾伊州馬斯庫塔的工廠，被投票拒絕的新合約事關在平均漲薪40%，包括20%的一般漲薪與5000美元的獎金，合約還包括增加定期漲薪機會、增加休假時間和病假。

2025年3月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話，同時展示一張第六代戰機F-47的圖像。（Reuters）

將開啟罷工的波音工人是IAM第837區的成員，他們參與組裝波音公司型號為F－15和F/A－18戰機、T－7教練機（T－7 trainer）以及製造專為美國海軍研發的空中加油無人機 MQ－25。

不過工會沒有具體說明工人拒絕該合約的原因，僅表示新合約「未能解決工會工人的優先事項和犧牲」。波音公司在去年秋季就提出在4年內將薪資普遍提高38%，旨在結束當時已持續53天的共有3.3萬名工人參與的大罷工，當時參與罷工的工人是加入IAM第751區的成員。