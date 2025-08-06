鐵達尼觀光潛艇內爆｜調查報告指船體設計、認證及維護均存在缺陷

由美國「海洋之門」（OceanGate）探險公司營運的潛水器「泰坦號」（Titan），2023年在下潛前往觀看鐵達尼號Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸時內爆，造成5人死亡。美國海岸防衛隊8月5日公布調查結果，指潛水器的「設計缺陷」是肇事主要原因，且其認證、維護和檢查流程也存在不足。



圖為2023年6月28日，在加拿大紐芬蘭省聖約翰港，北極船正運送打撈起的泰坦號（Titan）潛水器部份殘骸。（Reuters）

美國海岸防衛隊屬下海事調查委員，於5發布長達300頁調查報告，概述事故的關鍵調查結果、事故主要成因以及其他因素。事故調查委員會發現，泰坦號在2022年一次鐵達尼號號探險之後，船體便已經出現異常，但海洋之門未有適當調查和解決這已知問題。

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報告又稱，海洋之門的工作文化惡劣，且在事故發生前的幾年間，曾利用威嚇手段、科研作業補貼，以及公司聲譽等來規避監管審查。此外，報告亦指當前對潛水器和其他新型船舶的監管框架不完善、舉報流程無效，都是造成今次慘劇的成因。

委員會主席諾伊鮑爾（Jason Neubauer）表示，2023年的內爆事故原本是可以避免的，對於在現有監管框架外探索新概念的運營商，有需要加強監管，並為他們提供清晰的營運選項。

2023年6月18日，泰坦號在下潛後2小時失去聯絡，當局接報到場搜索，最終在4日後發現部分碎片，位置距離鐵達尼號殘骸約400米。海洋之門在2023年的慘劇後已暫停所有營運，對於美國海岸防衛隊的調查報告，該公司尚未有評論。