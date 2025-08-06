美國女子疑欲離婚惹家公不滿　停車場當眾遭槍殺嚇壞親朋

美國伊利諾伊州芝加哥7月25日發生一宗倫常慘案，76歲男子Roland Schmidt當日隨同家人出席親朋婚禮，他涉嫌在宴會散場後於停車場向背對自己的45歲媳婦Christine Moyer開槍，令正在與阿嫂交談的媳婦頭部受槍擊，眾人受驚，她送院後不治身亡。警方到場將疑犯拘捕歸案，他被控一級謀殺並在28日出庭應訊，案件預料8月22日再審。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，警方初步調查後指，疑犯行兇動機源於事發前數周兒媳提出離婚有關，而疑犯兒子隨後將這事轉告疑犯。檢方認為，疑犯早在案發前一周就開始策劃槍殺兒媳，原本打算行兇後吞槍自殺。

檢方指受邀來到婚禮的疑犯與兒媳等親朋同坐一桌，並且未同其他人發生爭吵。但在案發當晚10時12分左右，疑犯被指舉動可疑，在酒店預訂房間的疑犯本應回房休息，還有人跟他道別。不過他卻隨親朋來到停車場，引起懷疑。疑犯兒子聲稱留意到他腳步飛快，之後步向自己的汽車，隨後取槍走向背對自己的兒媳，慘案隨之發生。

2025年7月25日，美國芝加哥，圖為一宗家庭倫常慘案的受害人與疑犯拼圖，左圖為受害人Christine Moyer，右圖是疑犯Roland Schmidt。（X@WalkCrime）

檢方指出，受害人與疑犯的兒子結婚約16年，育有兩個孩子。不過疑犯與兒子之間關係並不特別親近，疑犯在與自己妻子離婚後過著獨居生活，案發當日受邀來到酒店參加自己侄子的婚禮。他曾擁有合法持槍證，不過案發前就已過期。