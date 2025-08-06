美國國會向克林頓希拉里夫婦發傳票　要求就愛潑斯坦案作證

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前宣布不再公開已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件相關檔案。英媒8月6日報道，美國國會眾議院監督委員會已向前總統克林頓（Bill Clinton）和希拉里（Hillary Clinton）夫婦等10人發出傳票，要求他們就案件接受調查。委員會亦向司法部發出傳票，要求提供有關案件記錄。



英國廣播公司（BBC）報道，美國前司法部長加蘭（Merrick Garland）、林奇（Loretta Lynch）、霍爾德（Eric Holder）和岡薩雷斯（Alberto Gonzales），以及特朗普第一任期時的司法部長塞申斯（Jeff Sessions）和巴爾（William Barr）、前聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey）和米勒（Robert Muller）也收到傳票。

2025年7月20日，據英國《星期日郵報》報道，除美國總統特朗普（Donald Trump）之外，美國前總統克林頓（Bill Clinton，左）亦曾寫過一封「熱情洋溢和奔放」（warm and gushing）的信予愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右），這封信被收錄在愛潑斯坦那本臭名昭著的50歲「生日紀念冊」中。（Getty，Reuters）

眾議院監督委員會主席、共和黨人科默（James Comer）在給這10人的每封信中寫道，該委員會必須「對聯邦政府執行性交易法的情況進行監督，特別是對愛潑斯坦和馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，愛潑斯坦前女友兼助手）的調查和起訴的處理」。

雖然案件調查始於克林頓執政時期之後，但前總統夫婦長期以來被質疑和愛潑斯坦關係密切。一位發言人表示，克林頓在2002至2003年間，曾4度與工作人員乘搭愛潑斯坦的私人飛機出行，並於2002年時在紐約會面愛潑斯坦，並到訪其公寓。

2005年3月15日，美國淫媒富豪愛潑斯坦（Ghislaine Maxwell）和女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）出席德·格里索戈諾（de Grisogono）贊助的2005年華爾街音樂會系列。 （Photo by Joe Schildhorn/Patrick McMullan via Getty Images）

傳票引述這些事件並以此為由，要求克林頓在10月出庭作證。

報道引述美媒此前引用飛行紀錄表示，克林頓曾26次搭乘愛潑斯坦的飛機，有時甚至沒有特勤局人員陪同。