特朗普稱美特使會晤普京有成效 魯比奧：36小時內決定會否制裁俄
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）8月6日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）就俄烏戰爭問題舉行會談。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，會晤富有成效且取得重大進展。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）其後稱，特朗普將在未來24至36小時內會否對俄羅斯實施二級制裁。
路透社報道，特朗普6日在社交媒體Truth Social上發表上述言論，並指每個人都同意俄烏戰爭必須結束，他們將在未來幾天和幾週內為此而努力，惟沒有提供更多細節。
特朗普在貼文也提到，他已向一些歐洲盟友介紹了威特科夫與普京的會晤情況。
魯比奧同日接受霍士商業新聞節目採訪時表示，威特科夫與普京會晤後，美方對俄羅斯願結束俄烏戰爭的條件有更好的了解，並指任何停火協議的關鍵要素都將涉及領土問題。
魯比奧強調，特朗普目前尚未就是否於8日對俄羅斯實施二級制裁作出決定，後者將在24至36小時內作出決定。
路透社早前曾引述白宮官員稱，威特科夫與普京進行的會談進展順利，俄方也渴望繼續與美國接觸，但預計特朗普對與俄羅斯及其石油買家實施二級制裁的威脅仍將於8日落實。
特朗普與澤連斯基通話
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日稍晚在社交媒體X透露，他與某些歐洲國家領導人已與特朗普通話，討論威特科夫會晤普京一事。
澤連斯基強調：「烏克蘭一定會捍衛其獨立，我們需要持久可靠的和平。俄羅斯必須結束這場由它自己挑起的戰爭。」
美國特使訪俄羅斯晤普京3小時 克里姆林宮：會談有益且具建設俄烏8.8停火期限將至 特朗普威脅對俄祭「二級關稅」影響全球？美國特使威特科夫抵達俄羅斯 據報普京考慮與烏克蘭達成空中停火特朗普對印度徵額外關稅 印方批不公平：將採取行動保護國家利益