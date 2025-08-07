特朗普稱美特使會晤普京有成效　魯比奧：36小時內決定會否制裁俄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）8月6日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）就俄烏戰爭問題舉行會談。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，會晤富有成效且取得重大進展。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）其後稱，特朗普將在未來24至36小時內會否對俄羅斯實施二級制裁。



路透社報道，特朗普6日在社交媒體Truth Social上發表上述言論，並指每個人都同意俄烏戰爭必須結束，他們將在未來幾天和幾週內為此而努力，惟沒有提供更多細節。

特朗普在貼文也提到，他已向一些歐洲盟友介紹了威特科夫與普京的會晤情況。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年8月6日表示，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就俄烏戰爭舉行的會晤富有成效且取得重大進展。（網絡圖片）

魯比奧同日接受霍士商業新聞節目採訪時表示，威特科夫與普京會晤後，美方對俄羅斯願結束俄烏戰爭的條件有更好的了解，並指任何停火協議的關鍵要素都將涉及領土問題。

魯比奧強調，特朗普目前尚未就是否於8日對俄羅斯實施二級制裁作出決定，後者將在24至36小時內作出決定。

路透社早前曾引述白宮官員稱，威特科夫與普京進行的會談進展順利，俄方也渴望繼續與美國接觸，但預計特朗普對與俄羅斯及其石油買家實施二級制裁的威脅仍將於8日落實。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮外向記者發表講話。（Reuters）

特朗普與澤連斯基通話

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日稍晚在社交媒體X透露，他與某些歐洲國家領導人已與特朗普通話，討論威特科夫會晤普京一事。

澤連斯基強調：「烏克蘭一定會捍衛其獨立，我們需要持久可靠的和平。俄羅斯必須結束這場由它自己挑起的戰爭。」