美媒：特朗普擬最快下週面對面晤普京　後再齊與澤連斯基三方會談

美國《紐約時報》引述兩名知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月6日與歐洲各國領導人通話時透露，他計劃最早下週與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行面對面會晤。



知情人士稱，特朗普在通話中告訴歐洲領導人，他之後還計劃與普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會晤，但會晤將僅包括他們3人，不會有任何歐洲領導人參與。

2025年5月13日，圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）。（Reuters）

一名知情人士表示，進行通話的歐洲各國領導人似乎接受了特朗普的說法，但目前尚不清楚普京和澤連斯基是否會同意其計劃。

報道稱，參加通話包括英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、德國總理默茨（Friedrich Merz）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）、美國副總統 萬斯（JD Vance）、美國務卿魯比奧（Marco Rubio）和美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）。

2025年8月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮南苑禮堂（South Court Auditorium）簽署行政命令，成立白宮奧運工作小組，負責處理與2028年洛杉磯夏季奧運會相關的安全和其他問題後發表講話。（Reuters）

特朗普同6日稍早時曾在社交媒體X談到威特科夫與普京會晤一事時，曾透露他已向一些歐洲盟友通報了有關俄烏戰爭的最新情況。