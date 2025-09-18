美國賓州發生槍擊案 警員3死2傷 槍手死亡
撰文：蕭通
出版：更新：
美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）發生槍擊案，美國全國廣播公司（NBC）報道，5名警員在執行逮捕令時被開槍。路透社引述賓州警察局長Christopher Paris 稱，中槍警員有3人死亡，槍手也已經死亡。
NBC報道，案發於賓州約克縣（York County）的科多魯斯鎮（Codorus Township，暫譯），事發於下午2時左右。5名警員執行逮捕令時遭槍擊，中槍者包括約克縣副警長，但未知其具體情況。
報道引述消息人士透露，槍手據指是自殺身亡。據目擊者稱，當時正開車回家，警員似乎在一穀倉找人，然後他聽到了槍聲，不久發現一名警員倒地，現場估計共傳出約30聲槍響。「真是連珠炮似的，好多槍，多到我數不過來」。
報道指出，案發後當局派出大量警力到場，有傷者需以醫療直升機運送。事後附近學區一度接獲指令，校內人員「就地避難」。暫時未知槍手身份，以及槍擊細節。
Charlie Kirk遇刺｜謊稱槍手的71歲男子涉妨礙司法及兒童色情被捕Charlie Kirk遇刺｜疑犯Tyler Robinson提堂 不准保釋29日再訊Charlie Kirk｜疑犯Tyler Robinson被控加重謀殺 檢察官尋求死刑Charlie Kirk遇刺｜FBI局長：證物DNA比對與疑犯相符Charlie Kirk遇刺｜疑犯表現不合作 當局循社交圈子調查犯案動機