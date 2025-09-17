Charlie Kirk｜疑犯Tyler Robinson被控加重謀殺　檢察官尋求死刑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日（周三）在猶他谷大學（Utah Valley University）演講期間遭到槍殺。猶他州檢察官格雷（Jeff Gray）16日（周二）詳細說明對疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）的指控。羅賓遜面臨包括加重謀殺（aggravated murder）、持有武器和妨礙司法公正等7項控罪。羅賓遜將被拘留，不得保釋，因為檢方尋求對他判處死刑。



美國右翼名嘴Charlie Kirk遭槍殺始末：

據《衛報》報道，猶他州檢察官宣布他將就以下7項罪名向羅賓遜提出訴訟：

1. 加重謀殺

2. 開槍致人重傷的重罪

3. 妨礙司法公正，因轉移和隱藏槍擊案中使用的步槍

4. 妨礙司法公正，因處理槍擊案期間所穿衣物

5. 妨礙證人，因指示室友刪除其有罪文字的通訊

6. 妨礙證人，因指示室友在警方訊問時保持沉默

7. 在兒童面前行使暴力犯罪

據路透社報道，現年22歲的羅賓遜被被控在10日（上周三），在猶他州的猶他谷大學​​校園內，從屋頂向柯克開槍擊中其頸部致死。

疑犯將於同日較晚時候透過視像會議，在監獄出席猶他縣法院舉行的首次聆訊。

在提交的法庭文件中，檢察官詳細列出了槍擊案發生後幾天收集的一些針對羅賓遜的證據。

法庭文件顯示，羅賓遜曾告訴他的室友，羅賓遜殺害柯克是因為他「受夠了（柯克散播的仇恨）（enough of his hatred）」，而且「有些仇恨是無法通過協商解決的」。文件顯示，他還告訴室友，他策劃這次襲擊已經超過一星期。

檢察官表示，在當局認為是凶器的扳機上發現的DNA與羅賓遜相符。

格雷又指，檢察官在謀殺和槍擊的指控中加入了「加重」的因素，因為據信羅賓遜是基於政治觀點而針對柯克的，並且知道會有兒童目睹殺戮過程。根據州法律，只有加重謀殺才能判處死刑。

31歲的柯克是保守派「美國轉捩點」（Turning Point USA）的聯合創辦人及負責人，也是特朗普的重要盟友。他在一場3000人參加的活動上發表演說時遭槍擊身亡。

這名疑犯是猶他州立技術學院電氣學徒學科的三年級學生，最初在槍擊事件發生後的混亂中逃跑。

檢察官表示，在其父母及一名家庭朋友與羅賓遜見面後，他們成功說服他自首。