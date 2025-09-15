Charlie Kirk遇刺｜疑犯表現不合作　當局循社交圈子調查犯案動機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk）遇刺後，警方於9月12日逮捕疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）。猶他州長考克斯（Spencer Cox）14日表示，疑犯在拘留期間表現不合作，但調查人員正通過其朋友、家人等社交圈子來確定疑犯犯案的動機。



考克斯14日接受美國廣播公司（ABC）節目採訪時稱，據目前調查到的資訊，羅賓遜雖來自一個意識形態保守的家庭，但其本人的意識形態與他的家人截然不同。

2025年9月12日，美國猶他州，人們在關押柯克遇刺案疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）的猶他縣安全中心（Utah County Security Center）外行走。（Reuters）

他引述聯邦調查局（FBI）資料證實，與疑犯同居的跨性別室友目前正「非常合作」地配合當局的調查，並指2人似乎是戀人關係。

考克斯未確定疑犯犯案動機，僅表示調查人員現在得出很多結論，而找出疑犯為何犯案正是他們要釐清的問題。

2025年9月13日，聯邦調查局（FBI）高層官員向霍士新聞（Fox News）表示，刺殺美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）的疑兇羅賓遜（Tyler Robinson，左）事發時與一名跨性別室友（右）同居。（左圖：REUTERS/右圖：X@EricLDaugh）

考克斯同日接受另一美媒節目採訪時被問到疑犯室友的跨性別身份是否與案件相關，他回應指：「外界很容易基於此作出結論，但我們正透過子彈殼、法證證據等不同元素拼湊（疑犯犯案的）真相。」