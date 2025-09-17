Charlie Kirk遇刺｜謊稱槍手的71歲男子涉妨礙司法及兒童色情被捕

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日（周三）在猶他谷大學（Utah Valley University）演講期間遭到槍殺。猶他州警方最新揭發案中案，槍擊案當天一度被短暫拘留的71歲男子津恩（George Zinn），涉嫌試圖假認罪，協助真正的槍手羅賓森（Tyler Robinson）脫逃。美媒報道指，他目前因妨礙司法遭羈押，另外還被控持有兒童性虐待影像。



上周槍擊案發生後，津恩是遭警方拘留查問的其中一人，後來當局確定他並未涉案。他曾向警方坦承，他「大叫自己是槍手，好讓真正的嫌犯逃跑」。

猶他郡警局長史密斯（Michael Smith）在聲明中指出，「津恩故意大叫自己是槍手，藉此分散警方對真正兇手的注意力」。根據校警提交的法庭文件，津恩一開始大喊：「我射了他，現在來射我吧。」當警方追問其犯案武器時，他回答：「我不告訴你。」

2025年9月10日，美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）在猶他州發表演講時遇刺，現場人群在槍聲響起後四處逃竄。（Reuters）

史密斯表示，現時未有證據顯示津恩與真正的槍手羅賓遜（Tyler Robinson）串通，但津恩另外因性剝削未成年人士而被拘留，執法部門發現他持有逾20張年幼兒童的照片，「呈現不同程度裸露及性姿勢」，年齡介乎5至12歲。法官周一下令津恩不得保釋，稱其對社區構成「重大危險」。

據紐約時報報道，津恩在鹽湖城公共活動的主辦單位中略有名氣，「經常出現在公共論壇，目的是擾亂活動或質問知名講者」。他還有不少輕微罪行的前科，包括於2013年波士頓馬拉松爆炸案幾天後，他向鹽湖城馬拉松主辦單位發送恐嚇電郵而被捕。