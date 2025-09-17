Charlie Kirk遇刺｜疑犯Tyler Robinson提堂　不准保釋29日再訊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日（周三）在猶他谷大學（Utah Valley University）演講期間遭到槍殺。疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）16日（周二）透過視像方式在猶他州地方法院提堂，在法官宣讀檢察官對羅賓遜提出的7項控罪後，案件押後至本月29日再提訊。由於檢方尋求判處羅賓遜死刑，他將繼續還押，不准保釋。



美國右翼名嘴Charlie Kirk遭槍殺始末：

據《衛報》報道，法庭直播畫面顯示，疑犯羅賓遜身穿深綠色無袖背心應訊，法院工作人員指是為防止防羅賓遜自殘。

法官在庭上要求羅賓遜讀出自己的名字，這是羅賓遜在整個庭審過程中唯一一次講話，並向他宣讀檢方提出的七項罪名，包括加重謀殺（aggravated murder）、持有武器和妨礙司法公正（obstruction of justice）等。

法官表示下次提訊是9月29日，屆時必須指定一名律師代表羅賓遜。

報道指，猶他州檢察官格雷（Jeffrey Gray）同日較早時舉行記者會，詳細說明向羅賓遜提出的7項控罪，並表示將尋求判處羅賓遜死刑。

格雷向法庭提交文件，羅列槍擊案發生後收集到的證據，包括羅賓遜曾透過短信向同居室友透露殺死柯克是因為受夠對方散播仇恨，那些仇恨是無法通過協商排解。羅賓遜亦提示室友刪除短信。