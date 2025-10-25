特朗普展開亞洲之行　將抵馬來西亞　明見證泰國柬埔寨簽和平協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）展開亞洲之旅，10月24日晚上從美國華盛頓出發，前往馬來西亞，泰國與柬埔寨26日將在馬來西亞簽署和平協議，據泰方指，特朗普將出席見證簽署儀式。



馬來西亞10月26日至28日在吉隆坡舉行東盟系列峰會，多國元首出席，包括特朗普。泰柬也定於26日在大馬簽署和平協議。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）25日向傳媒證實，他將親自到馬來西亞簽署協議，特朗普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）將在場作為見證人。柬埔寨方面則有首相洪馬內（Hun Manet）出席。

特朗普2025年10月24日登上空軍一號，展開赴亞洲之旅（Reuters）

由於泰國王太后詩麗吉（Sirikit）24日離世，泰國全國進入哀悼期，阿努廷將在儀式後返國，取消參加東盟峰會的行程。

《柬中時報》報道，根據協議內容，泰柬雙方將立即從邊境爭議地區撤出重型武器，18名遭泰方扣押的柬埔寨士兵會獲釋放。

特朗普這次亞洲之旅為期5天，將先後訪問馬來西亞、日本與韓國。