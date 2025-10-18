泰國柬埔寨衝突不斷 泰軍方擬修建邊境圍牆 每公里造價逾200萬
撰文：聯合早報
出版：更新：
泰國陸軍承諾將在泰柬邊境地區建造邊境圍牆，同時會加快建造民用掩護體。
泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的妹妹朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）本周較早時對當前的泰柬邊境安全局勢表示擔憂，並命令泰國軍方修建邊境圍牆和加快為當地居民修建掩體。泰陸軍10月16日承諾履行朱拉蓬的願望，「預防和解決影響人民和國家的安全危機」。
泰國《民族報》（The Nation）報道，根據泰國軍方公布的細節，邊境圍牆將由混凝土板塊、尖刺鐵絲網及巡邏通道構成，軍方估計每公里建設成本約為866萬泰銖（約206萬港元）。泰柬邊界長達817公里。
另外，軍方報告稱，邊境地區迫切需要修建或升級799個防衛掩護和173個民用避難所。每個避難所能夠容納40至100人。
泰國政府最初研究在與柬埔寨接壤的部分地區修建一堵邊境圍牆，旨在防止非法越境活動。泰國國防部此前提議修建邊境圍牆時，只不過是想封鎖沙繳府和柬埔寨波貝市之間55公里長的天然過境點。這個過境點目前僅由鐵絲網隔開。如今泰柬邊境局勢緊張，令泰方對修建邊境牆有諸多考量。
本文獲《聯合早報》授權轉載
泰國暫定明年1月底解散國會 3月29日大選泰國婦遭醉酒夫家暴 弟弟憶姊長年受苦「火遮眼」執斧殺姊夫泰柬邊境半夜傳恐怖聲嚇煞村民 柬埔寨批「泰」變態｜有片泰柬再在邊境地區衝突 泰警發射橡膠子彈 柬方：至少23傷｜有片