泰國柬埔寨衝突不斷　泰軍方擬修建邊境圍牆　每公里造價逾200萬

泰國陸軍承諾將在泰柬邊境地區建造邊境圍牆，同時會加快建造民用掩護體。



泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的妹妹朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）本周較早時對當前的泰柬邊境安全局勢表示擔憂，並命令泰國軍方修建邊境圍牆和加快為當地居民修建掩體。泰陸軍10月16日承諾履行朱拉蓬的願望，「預防和解決影響人民和國家的安全危機」。

2025年9月17日，泰國烏汶府，兩名泰國軍人在泰國與柬埔寨有爭議的領土附近的軍營外巡邏。（Reuters）

泰國《民族報》（The Nation）報道，根據泰國軍方公布的細節，邊境圍牆將由混凝土板塊、尖刺鐵絲網及巡邏通道構成，軍方估計每公里建設成本約為866萬泰銖（約206萬港元）。泰柬邊界長達817公里。

另外，軍方報告稱，邊境地區迫切需要修建或升級799個防衛掩護和173個民用避難所。每個避難所能夠容納40至100人。

2025年8月27日，泰國烏汶府（Ubon Ratchathani province），泰國軍人在被森林覆蓋，泰國與柬埔寨兩國有爭議的邊境附近行走。此前，7月16日雙方曾發生衝突，一名泰國士兵在巡邏時左腳踝被打斷。（Reuters）

泰國政府最初研究在與柬埔寨接壤的部分地區修建一堵邊境圍牆，旨在防止非法越境活動。泰國國防部此前提議修建邊境圍牆時，只不過是想封鎖沙繳府和柬埔寨波貝市之間55公里長的天然過境點。這個過境點目前僅由鐵絲網隔開。如今泰柬邊境局勢緊張，令泰方對修建邊境牆有諸多考量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

