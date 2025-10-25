特朗普下週訪日　豐田據報將宣布從美國進口汽車至日本

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月24日啟程展開亞洲之行，並將於27日至29日訪問日本。日本放送協會（NHK）稱，豐田汽車公司（Toyota）屆時或宣布從美國進口汽車至日本的計劃。



NHK於24日報道，特朗普訪問日本期間，將與日本商界高層舉行會談。消息人士稱，豐田汽車公司屆時將向美方通報「反向進口」計劃，即進口美國製造的汽車至日本。

對此，豐田汽車公司社長佐藤恆治22日曾表示，「反向進口」計劃仍處構思階段，目前公司正在考慮車輛型號等具體細節。

2024年11月30日，在曼谷舉辦的2024年泰國國際汽車展上，可以看到日本豐田汽車公司（Toyota Motors）標誌。（Getty）

報道指，日本政府也在考慮修改法規，允許美國製造的汽車無需經額外測試，便可在日本銷售。

另外，特朗普在日期間，將與日本新任首相高市早苗會晤，並討論日本對美國投資、日本增加國防開支等相關議題。前者24日被問及訪日行程相關議題時表示，他將與高市早苗建立良好關係。

右圖：2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會並發表講話。（Reuters）左圖：2025年10月21日，日本新任首相高市早苗在東京首相官邸與內閣成員合影。（Reuters）

日本共同網引述白宮消息人士表示，美國政府已與日本接洽，安排高市早苗與特朗普會晤後，一起乘坐海軍陸戰隊一號直升機共同視察橫須賀美國海軍基地。