泰國王太后逝世｜時尚Icon四登最佳衣著榜　與普密蓬初見面不愉快

泰國王太后詩麗吉（Sirikit）10月24日晚上逝世，終年93歲，泰國全國進入哀悼期。詩麗吉一生的時間中，有長達66年擔任王后，年輕時常伴丈夫、泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej，2016年過世）出訪，她憑時尚品味獲媒體大加讚賞，被封為時尚典範，更4次登上國際最佳衣著榜。她曾在紀錄片透露與普密蓬初次見面的情況，竟是「一見時覺得討厭」。



1950年的泰國王后詩麗吉在瑞士日內瓦（Getty）

詩麗吉生於1932年，在富裕家庭長大，是泰國駐法國大使的女兒，她在巴黎學習音樂與語言學時，初次遇到普密蓬。當時普密蓬在兄長、泰王拉瑪八世（Rama VIII）突然離世後已繼任王位，但未正式舉行登基儀式，他選擇繼續在歐洲瑞士留學。

據她後來在英國廣播公司（BBC）紀錄片中透露，當時15歲的她在最初會面上，對普密蓬是「一見時覺得討厭」（hate at first sight），原因是他遲到，「因為他說下午4點到，結果7點才到，我一直站在那裏，不停地練習屈膝禮。」

車禍成感情催化劑

兩人之後仍有再會面，並發展出感情，在巴黎度過不少時光，然後普密蓬1948年10月在瑞士遇上的一場車禍，更成為兩人的感情催化劑，當時普密蓬在瑞士洛桑郊外公路駕駛跑車，撞上貨車尾部，導致他臉部多處受傷，一隻眼幾乎失明。

詩麗吉經常去醫院探望，後來為了距離泰王更近，還報名入讀附近的學院。兩人之後於1949年訂婚，1950年結婚，詩麗吉當時17歲。

+ 3

在1960年代，詩麗吉經常陪伴普密蓬出訪歐洲、美國、亞洲各地，她的美貌與時尚品味常獲讚賞，她既會穿上具泰國特色的絲綢服裝，也會不時以西式服裝示人。

60年代4登最佳衣著榜

據《紐約時報》報道，她在60年代4次登上「國際最佳衣著榜」（International Best-Dressed List）的榜首。此榜由美國時尚界名人Eleanor Lambert選出，她也是紐約時裝週的創辦人。

她並曾與法國時裝設計師Pierre Balmain合作，用泰國絲綢造出精緻優雅、雍容華貴的禮服，趁此推廣泰國工藝。

1960年代，詩麗吉登上法國雜誌封面（雜誌封面）

詩麗吉除了經常伴泰王出訪，也會隨泰王普密蓬探訪泰國偏遠的村莊，推廣幫助農村貧困人民的計劃，她與普密蓬都深受泰國人民愛戴。

詩麗吉除了育有現今泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）外，也有3名女兒。1976年，她的生日8月12日成為泰國的母親節，並成為當地的國定假日，詩麗吉被視為「國母」。

她在泰國擁有高人氣，不過自2012年中風後，令她漸漸淡出公眾視野，鮮少公開露面。