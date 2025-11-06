彭博社：柬埔寨有望成首批在華儲存黃金國家之一

彭博社11月5日報道，柬埔寨有望成為首批在中國儲存黃金的國家之一。據報道，柬埔寨計劃將部份黃金儲備存放在位於深圳保稅區，並在上海黃金交易所註冊的金庫中。知情人士表示，其他部份國家也對此事表達興趣，正在權衡將黃金儲備從倫敦等傳統中心分散出去的益處。



彭博社稱，中國渴望成為其他國家黃金的託管機構，以期建立一個減少對美元和西方中心依賴的全球金融體系。知情人士稱，與柬埔寨的協議涉及儲存新購買的黃金，而不是從現有庫存中轉移金屬。

隨着地緣政治風險日益加劇，世界各國央行都在增加黃金儲備。(Reuters)

各國央行負責管理本國的黃金儲備。柬埔寨央行行長上個月表示，正在考慮將該國黃金存放在「幾個地點」，但她尚未透露中國是否在其中。根據世界黃金協會的最新評估，柬埔寨央行持有約54噸黃金，佔其260億美元外匯儲備的四分之一。

目前，黃金大多存放在英國、瑞士和美國等傳統黃金中心。隨着地緣政治風險日益加劇，世界各國央行都在增加黃金儲備，這也推動金價在上個月創下歷史新高。