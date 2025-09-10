黃金價格不斷沖頂　未來能否衝擊5000美元？| 點經

黃金市場正迎來一個歷史性時刻，在國際金價突破每盎司3600美元的背後，是全球宏觀經濟格局的深刻變革與投資者情緒的集體轉向。



2025年以來漲幅超過30%，遠超多數大宗商品表現。這場黃金牛市並非偶然。在對美元資產信心動搖、通脹風險加劇的背景下，黃金成為今年最炙手可熱的資產之一。市場普遍押注美國聯儲局將很快開始降息，這進一步鞏固了由各國央行旺盛購買和對全球經濟日益加深的擔憂所推升的「購金潮」。

為什麼黃金在此時如此耀眼？三大核心驅動，金價暴漲的底層邏輯。聯儲局政策轉向是推動金價上漲最直接的催化劑。根據CME聯儲局觀察工具，市場預期美聯儲9月降息概率高達100%。降息預期降低了持有黃金的機會成本，同時美元走弱提升了黃金對全球投資者的吸引力。從逼宮鮑威爾（Jerome Powell）到罷免聯儲局理事庫克（Lisa Cook），特朗普對聯儲局獨立性的施壓更加劇了這一趨勢。

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

地緣政治風險則是避情緒價的終極催化劑。從俄烏戰事到中東局勢惡化，貿易摩擦再度升級。在這種不確定環境下，資金本能地尋找最安全的避風港。黃金作為一種不屬於任何國家主權的「世界貨幣」，其內在價值和避險屬性被無限放大。

這些漲幅並非偶然。黃金並非簡單的投機工具，而是對沖通脹和貨幣貶值的有效手段。回顧歷史，許多主要貨幣的價值都在持續縮水。以英鎊為例，自2000年以來，其購買力已貶值超過一半，而自20世紀70年代初以來，更是僅剩原值的10%左右。相比之下，黃金在數千年中基本保持了其實際價值，儘管短期波動不可避免。

另外就是全球央行「購金熱」 是本輪牛市中最堅實的結構性支撐。各國央行計劃在未來五年內增加黃金持有量，同時減少美元儲備。2025年，全球央行預計購買1000噸黃金，這將是連續第四年大規模採購。波蘭國家銀行今年已購入67噸，成為最大買家之一。中國央行連續第10個月增持黃金，截至8月末，中國黃金儲備達到7402萬盎司（約2098噸）。自去年11月以來，中國央行已累計購買了122萬盎司黃金（約38噸）。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

除此之外，黃金猛漲其實是全球債券市場的警示信號。對財政可持續性擔憂加劇導致海外長債、包括美債近期被加速拋售，增加以黃金為代表的「安全金融資產」的配置吸引力。

近期海外主要經濟體的長期國債被加速拋售，其中英國30年期國債收益率因為政府債務擔憂而升至1998年高位，日本10年期國債收益率由於日央行加息預期升温、以及政府債務壓力升級而創2008年以來最高水平，美國30年期國債收益率隨着對短期關稅收入可能被退還的擔憂加劇而再度突破5%，而法國30年國債收益率由財政緊縮引發的政壇風波推升至2009年以來最高水平。

雖然各國長端國債收益率上行有不同的短期催化劑，但基本都是因為財政可持續性的擔憂。新興市場同樣感受到壓力，墨西哥和巴西的收益率顯著攀升。對各國財政的擔憂系統性上升也會結構性進一步加大全球資產配置向黃金傾斜的動力。這些變化部分源於對中央銀行獨立性的擔憂，以及高支出、低增長經濟體的債務壓力。

也必須意識到，這種轉變源於對美元主導地位的審視。地緣政治緊張和美國財政前景的不確定性，促使央行減少對美元資產的依賴，轉向黃金作為「無國界」的價值儲存。有機構預期，美元可能相對其均衡價值高估10-15%。支撐美元估值溢價的結構性因素（包括美國本身經濟實力、為全球提供公共服務、以及全球化等）都在明顯減弱，疊加美聯儲獨立性受到更為實質性的威脅，預計美元指數此後12月內仍可能下行5-10%，此後3-5年下行的空間更大。

美元作為儲備貨幣的安全性和儲值性下降，進一步凸顯了黃金相對於美元、美債及其他國家國債資產配置的必要性。一方面，特朗普2.0以來，美國反覆利用關稅、甚至金融制裁作為談判或者政策工具，已然動搖美元資產的安全屬性，且美國關稅上升本身就會推升全球貿易的交易成本、降低貿易增長、同時抑制美元在交易中的份額。

另一方面，美國財政政策可持續性下降將進一步加劇對美元和美債儲值安全性的擔憂——在已然高企的赤字和偏高的通脹環境下推出的「大而美」法案預計在未來十年將增加美國財政赤字4.1萬億美元，美國聯邦政府利息支出規模及佔財政收入的比例或將明顯上升、系統性加大赤字「收斂」的難度，美國對外賬戶在財政「不自律」的背景下也難以實質性收斂——這些缺乏公信力和持續性的政策都將導致美元和美債作為儲值工具的安全性長期下降。

專家預測顯示，到2025年第四季度，黃金平均價格可能達到3675美元，並於2026年中期攀升至4000美元。更有樂觀的分析認為，如果貨幣寬鬆政策持續，年終價格可能觸及3900至4300美元區間。與此同時，黃金礦業股也同步上揚，今年漲幅高達90%，反映出整個行業的繁榮。

有專家預測顯示，到2025年第四季度，黃金平均價格可能達到3675美元，並於2026年中期攀升至4000美元。（Reuters）

面對這些不確定性，投資者審視黃金的角色，越來越不是為了短期獲利或稅收優惠，而是作為保險，防範貨幣貶值和財政危機。黃金作為具有高度稀缺性和公信力的金融資產，將長期受益於全球地緣政治局勢和金融體系的深刻變化。疫情後，在全球財政可持續性、地緣政治變局、特朗普2.0擾動等多重因素推動下，美元及美元外的法幣公信力結構性下降，大幅推升了黃金這一高度稀缺的「替代性儲備資產」的需求。

展望未來，如果發達國家政府能有效改革——如優化福利、調整移民和能源政策、降低稅收以刺激增長，或許能緩解壓力。但現實中，這些變革短期內難見成效。相反，債務負擔和通脹壓力可能持續存在。市場分析顯示，黃金價格可能進一步上漲至5000美元甚至更高，如果央行獨立性面臨更大挑戰。當然，價格並非重點，關鍵在於其對沖功能。在一個貨幣價值易變的世界，黃金提供了一種可靠的穩定性。