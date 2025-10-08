金價破4000美元！達里奧籲投資組合黃金佔比可達15%

金價越升越有，國際金價周二更突破4000美元大關，「鱷王」橋水基金創辧人達里奧（Ray Dalio）更揚言，今日的環球經濟堪如1970年代初，黃金是一流的避險資產，並建議投資組合可持高達15%黃金。



國際金價周二飆升至每盎司逾4,000美元歷史新高。美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，達里奧在康涅狄格州格林威治經濟論壇上表示，黃金是分散投資的一項極佳選擇。「從戰略資產配置的角度來看，你的投資組合中黃金的比例可能會達到15%左右…因為當投資組合中典型的部分下跌時，黃金是一種表現非常出色的資產。」

紐約商品交易所（COMEX）12月期金報價，周二金價每盎司突破4000美元。（CNBC）

今年以來黃金價格已飆升逾50%。達利奧又把如今的經濟環境，跟1970年代初相比——高通脹、政府開支龐大、高負債。「這很像70年代初期，你能把錢放到哪裏？」「若你持有現金或買入債劵時，這些工具本質上是債務憑證，但如今債劵供給過多，它已不再是有效的財富儲存工具。」他說：「黃金是唯一一種你能完全持有、無需依賴他人履約的資產。」

DoubleLine Capital行政總裁 Jeffrey Gundlach最近也建議在投資組合中增加黃金的比重，最高可達25%，因為他相信，在通脹壓力和美元走弱的背景下，黃金將繼續脫穎而出。