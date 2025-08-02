關稅戰無阻GDP飆升3% 「美國黃金時代」成色如何｜點經

根據美國經濟分析局（BEA）日前發布的數據，美國國內生產總值（GDP）在4月至6月期間按年率計算增長了3%，不僅超過市場預期的2.5%，更與一季度0.5%的負增長形成鮮明對比。作為特朗普二次執政的首個完整執政季度，從經濟數據表現看呈現顯著反彈。特朗普宣佈「美國黃金時代」來臨。

但若深入剖析數據背後的驅動因素，不難發現所謂「觸底反彈」更多是統計技術調整與政策短期效應疊加的結果，而非實質性經濟改善。



美國二季度GDP如何從下降0.5%至大漲3%？這還需回溯至三個月前。當時美國公布一季度GDP數據，錄得0.5%的負增長。當時部分媒體因美國經濟出現負增長而斷言其陷入衰退。但事實上，一季度經濟收縮的根源在於貿易領域的「技術性調整」。早在特朗普4月2日正式簽署「對等關稅」法令前，全球市場已形成強烈預期，各國出口企業為規避加稅風險，紛紛在3月加速對美出貨。

美國進口商同樣出於成本考量，要求供應商提前交付訂單。這種"搶出口"與"搶進口"的雙向加速，直接推高了一季度美國的貨物進口規模。當進口額大幅攀升時，淨出口數值必然收縮，甚至可能轉為負值，從而對GDP增長產生拖累。具體數據顯示，2025年第一季度淨出口對美國GDP的貢獻率達到-4.61%，其中商品進口的負向拉動達-4.84%。同期美國3月貿易逆差創歷史新高，正是這種"搶進口"效應的直接體現。

美國GDP增長：根據預估數據，2025年第二季美國經濟增3%，較第一季0.5%的萎縮反彈，並超過預期的2.4%的成長。(trading economics)

進入二季度後，隨着「對等關稅」政策正式落地，美國對全球商品加徵關稅的舉措開始抑制進口需求。同時，由於一季度已提前儲備大量庫存，在此背景下，二季度進口規模收縮直接推動淨出口成為經濟增長的「正引擎」。數據顯示，當季淨出口對GDP的貢獻率躍升至正的4.99%，較一季度提升近9.6個百分點，其中商品進口的負向拉動轉為正向拉動超過5%。這種戲劇性轉折，本質上是政策調整引發的貿易節奏變化，而非經濟基本面的實質性改善。企業短期內無需大規模補貨，多重因素導致二季度進口額較一季度顯著回落。

從GDP維度看，雖然美國二季度GDP按月折年率反彈至3%，但實際按年增速持平於2%。自2023年三季度以來呈下行趨勢。如果從分項按年增速來看，消費、投資、政府支出均有放緩。

比如：私人投資以年化15.6%的速度下降，為新冠疫情衝擊以來最大跌幅。衡量經濟基本面實力的核心指標在二季度放緩至1.2%的年化增長率，低於一季度的1.9%，為2022年底以來的最低水平。該指標包括消費者支出和私人投資，但剔除了出口、庫存及政府支出等波動性較大的項目。聯邦政府支出和投資繼第一季度下降4.6%後，二季度又下降了3.7%。

2025年7月4日，美國華盛頓，圖為特朗普與第一夫人梅拉尼婭在白宮陽台觀看煙花後大跳YMCA。（Reuters）

分類別看，二季度，私人國內實際最終購買（PDFP）按月折年率繼續下降，從一季度的1.9%降至二季度的1.2%，取得2023年一季度以來新低，指向美國消費者和私人固定投資延續放緩。消費方面，二季度美國消費項按月折年率錄得1.4%，較上季度上行0.9個百分點，主因關稅政策不確定性消退後，消費信心有所修復。

但從按年增速來看，消費項按年增速回落至2.4%，指向消費仍在降温。其中，服務項是拖累按年增速下滑的主要原因。從零售增速來看，2025年6月美國零售銷售按年增速取得3.9%，4月、5月零售銷售按月增速均為負值，或反映關稅前搶消費的減弱。

根據預估，2025年第二季美國消費者支出年化成長率為1.4%，高於上一季的0.5%。 （trading economics）

實際消費支出有所走弱，5月實際消費支出按年錄得2.2%。一方面，美國實際時薪增速按年增速在1%附近波動，薪資收入增長保持穩定。但另一方面，信用卡貸款利率仍在高位，後續消費需求或有所減弱。4月以來，隨着美國與各國關稅談判的推進，不確定性有所減弱，2025年7月密歇根消費者信心指數有所回升至61.8，但仍然低於2024年年底水平，指向未來美國消費或仍將放緩。

投資方面，二季度投資項按月折年率大幅回落至-15.6%，較上季度降低39.4個百分點，主因一季度企業在關稅實施前「搶進口」囤積庫存、更換設備，而二季度該行為消退。投資項按年增速也有下降，較上季下降6.4個百分點至-0.1%。從各分項來看，非住宅項按年降低至3.2%，住宅項按年增速下行至-1.3%。其中，非住宅項下的建築項按年下降至-3.8%，反映高利率仍在抑制購房熱情，開發商信心不足，企業對於地產投資熱情不高。

同時也需要注意勞動參與率下降。6月失業率下降至4.1%，不過，勞動參與率下行至62.3%，指向永久退出勞動力市場的人數增加。6月新增非農就業人數略升至14.7萬人，分行業來看，本月政府貢獻了一半的新增就業，而私營部門新增就業從5月的13.7萬人大幅放緩至7.4萬人。堪薩斯聯儲勞動力市場綜合指數顯示，2022年8月以來，勞動力活躍水平呈現回落趨勢，且今年年初以來，動量持續錄得負值，指向勞動力市場仍在降温。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

但，GDP足以讓特朗普宣告「勝利」。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）當日發表聲明稱：「 GDP增速超出市場預期，昨日消費者信心指數也上揚。美國人民信任特朗普總統的『美國優先』經濟議程——這項政策不斷打臉所謂的『專家』。特朗普總統減少了美國對外國商品的依賴，推動本土投資，創造了數以千計的就業崗位，兑現了『讓美國再次富裕』的承諾。數據已經說明一切，不容再找藉口——『太晚的鮑威爾』現在必須降息！」

但顯然，聯儲局7月貨幣政策會議結束，宣佈聯邦基金利率維持在4.25%—4.5%的區間不變。這是自2024年12月降息後，聯儲局連續第五次「按兵不動」。

去年底美國大選後，由於宏觀經濟趨勢尚不清晰、新一屆政府政策路徑尚不確定等因素，美國聯儲局開始進入「觀望模式」，目前已在利率決策上保持沉默了7個月。如今，聯儲選擇繼續觀望，其核心邏輯依舊是「經濟前景不確定性仍然高企」。另一個維度就是擔心關稅戰所帶來的通脹。美國勞工部數據顯示，6月CPI年率回升至2.7%，就是對此最為鮮明的印證。這一數據雖未突破警戒線，但打破了此前通脹持續回落的趨勢，足以讓聯儲局警惕起「通脹螺旋」的風險。

會議紀要顯示，多數官員認為「關稅可能對通脹產生更持久的影響」，而非短暫衝擊。當然還有就是為政策儲備預留空間。早在2008年應對次貸危機時，聯儲局就曾有過政策工具過早耗盡而出現零利率的被動局面。為避免重蹈覆轍，聯儲局更傾向於保留政策餘量。當前維持4.25%-4.5%的利率水平，意味着即便未來出現經濟衰退的跡象，還能有6-8次的降息空間可以操作。

美國消費者物價指數（CPI）從2025年5月的321.46點上升至6月的322.56點。美國6月年通膨率連續第二個月加速上升至2.7%，為2月以來的最高水平，高於5月的2.4%，符合預期。 （trading economics）

但對於特朗普顯然是另外一番考慮。首先，當前，近37萬億美元的公共債務，已然成為一座搬不走的大山壓在特朗普的「心頭」。在「高債務+高利率」背景下，本財年美國國債利息支出已突破1.1萬億美元，佔到聯邦政府總支出比重逾14%。7月初頒佈的《大而美法案》，更是將美國政府債務上限再抬高了5萬億美元。

而降息將直接壓低新發國債的利率，例如若降息50個基點，按當前美國聯邦債務規模估算，每年可減少利息支出近2000億美元。

降息被視為激活產業投資的關鍵舉措。在今年美國關鍵經濟指標紛紛走低的背景下，特朗普很需要降息這一劑「強心針」，而低利率確實能夠起到帶動企業投資、促進民眾消費、推高股市樓市的作用。特朗普現在也是通過向聯儲局施壓，將潛在的經濟問題甩鍋給鮑威爾，將關稅引發的經濟陣痛歸咎於聯儲局的「不作為」。另外就是為了中期選舉投票。對特朗普而言，降息不僅是經濟工具，更是撬動選舉的重要槓桿。特朗普需要通過降息把經濟和民生領域的成績單搞得漂亮一些，以減輕債務壓力、對沖關稅戰帶來的負面衝擊，提振選民士氣。

特朗普與鮑威爾的公開較量愈發激烈。今次更是兩位由特朗普任命的聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）和沃勒(Christopher Waller) 投下反對票，主張立即降息25個基點，這是1993年以來聯儲局首次出現「雙理事異議」。而聯儲局也是一副「為捍衛央行獨立性而戰」。《華爾街日報》分析的悖論：「特朗普越是公開施壓聯儲局，反而越難達成其降息目標。」

接下來，更多的經濟數據將會公布，面對外部政治施壓以及內部政策分歧，市場將密切關注聯儲局下步政策走向。可以預見到，特朗普意圖施壓聯儲局的目標不會改變，而聯儲局試圖繼續保持政策獨立性的想法也不會變。雙方的拉鋸戰仍將繼續，我們拭目以待。