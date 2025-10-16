黃金瘋漲是國際大資本在押注「危機」 | 點經

對黃金來說，正在進行一個相當誇張的短期漲幅，而且這還是在黃金已經從2019年連漲6年，從1200美元/盎司的價格，漲到4月份的3500美元，然後8月份才又從3300美元，漲到如今4200美元。今年以來，金價漲幅逾五成。



通常來說，黃金價格的走勢，主要就是受兩個因素影響：其一就是通脹因素，這是黃金最基礎的功能，就是抗通脹保值。其二是避險因素，主要就是國際局勢、地緣形勢、金融形勢的惡化，基於避險需要，也會推動黃金短線價格上漲。

而說回這一輪黃金價格漲得這麼瘋，可以歸於三個原因：第一，國際大資本對美元的不信任，認為美元長期貶值。第二，國際地緣形勢的惡化，國際大資本認為有爆發更激烈地緣衝突的風險。第三，國際金融形勢的惡化，國際大資本認為有爆發世界金融危機的風險。說白了，黃金短線漲這麼瘋，就已經說明，國際大資本正在押注「危機」。

黃金自2019年開始升浪，期間碰上2020年的疫情危機，2022年的俄烏衝突等大事件，這都催生了黃金價格的暴漲。圖為2020年11月25日韓國首爾。（Getty）

世界主要經濟體在2021年之前通脹率還比較穩定，基本都維持在2%以內。所以2011年-2018年，國際黃金價格從1921的高點，一路回調到2018年的1160低點。2019年，黃金開始這波年線級別的主升浪行情，期間碰上2020年的疫情危機，2021年的歐美通脹危機、2022年的俄烏衝突，這都催生了黃金價格的暴漲。

於是，即使2022年黃金價格因為美國聯儲局激進加息，一度從2069美元，跌到1614美元，但黃金很快又從2023年開始新一輪上漲，並且還漲得更猛了。這說明，這輪黃金價格瘋漲，已經超出正常的黃金長期看漲邏輯，有一些短線推動黃金價格瘋漲的因素，就是國際大資本正在押注「危機」。

事實上，從長線來說，由於世界各國都處於貨幣超發的信用貨幣模式，這就決定世界各國貨幣會長期貶值，就直接導致黃金價格長期看漲。所以，黃金是不存在長期看空的邏輯。黃金價格雖然長期看漲，但短線也有可能暴跌。可以參考一下歷史走勢。

1971年布雷頓森林體系崩塌後，黃金價格大致經歷了三輪大牛市。

第一輪是1971年，布雷頓森林體系崩塌，美元跟黃金脫鈎，結束1盎司黃金35美元的兌換價格，開始浮動價格，也開啟了信用貨幣時代，這也使得黃金價格一路暴漲，從35美元，一路漲到1974年的183美元。

隨後，1974年，世界金融危機爆發，黃金價格開始暴跌，一路跌到103美元，跌了43.7%。然後1976年開始，隨着美國通脹失控，黃金價格一路暴漲，又從103美元，漲到835美元的價格，漲到8倍。1980年，美聯儲開啟暴力加息，一口氣加息到20%，最終打斷了通脹脊樑，黃金價格也出現暴跌，結束了信用貨幣時代的第一輪大牛市，開始進入大熊市。

布列敦森林制度（Bretton Woods system）是1944年7月至1973年間，世界上大部分國家加入以美元作為國際貨幣中心的貨幣制度。圖為舉辦布列敦森林會議的華盛頓山旅館。(Getty)

在這之後，黃金價格整體從1980年回調到2001年。期間，黃金價格也有一些相對大的波動，比如1985年-1987年，從284美元漲到498美元，也接近翻倍的漲幅，但這顯然還達不到一個大牛市標準，頂多只是大熊市裏的較大反彈。

2000年互聯網泡沫破裂之前，黃金也有過抽風式上漲，短短3周就漲了33%。但2000年互聯網泡沫破裂，黃金價格再度大跌，一直跌到2001年的254美元，才算真正見底。

隨後，黃金結束了長達20年的大熊市，開啟波瀾壯闊的第二輪大牛市。一直漲到2008年3月，價格從254美元，漲到1032美元，漲了7年，漲到4倍。然後2008年次貸危機爆發，黃金價格又從1032美元，短短半年時間裏跌到了682美元，跌了34%。隨後，美聯儲開啟QE，黃金也迅速走出危機，又開始一路上漲，一直漲到2011年的1921美元，才真正見大頂，開始連續7年的回調。

這輪黃金大牛市，如果從2001年開始算，就是從254美元，漲到1921美元，漲了十年，漲7.5倍。然後從2011年大頂開始回調，一路跌到2015年最低的1046美元，跌幅達到45.5%，差不多跌沒了一半。然後2015年-2018年，寬幅震盪整理了三年。

從2019年開始這輪第三輪黃金大牛市。從2018年最低的1160美元，漲到現在的4200美元。梳理以上歷史走勢，對於當前黃金的走勢，應該會有一個比較清楚的認知。回顧之前兩輪完整的黃金牛市，在暴漲途中都出現了世界金融危機。可以總結這樣的規律：

危機爆發前，都會催生黃金大牛市，讓黃金價格暴漲。比如，1971年-1974年，黃金價格從35美元，漲到183美元，漲到5.2倍。比如，2001年-2008年，黃金價格從254美元，漲到1032美元，漲到4倍。

黃金漲越瘋，那麼爆發世界金融危機的風險就越高？（路透社）

危機爆發時，由於流動性危機，會讓黃金價格短線暴跌。也可以把黃金價格短線暴跌，視為流動性危機爆發的標誌。比如，1974年-1976年，黃金價格從183美元，跌到103美元，跌幅43.7%；比如，2008年，黃金價格從1032美元，跌到682美元，跌幅34%。

危機爆發後，由於各國為了救市的寬鬆貨幣政策，會讓黃金價格暴漲。比如，1976年-1980年，黃金價格從103美元，漲到835美元，漲到8倍。比如，2008年-2011年，黃金價格從682美元，漲到1921美元，漲到2.8倍。然後黃金才會摸真正大頂，進入黃金大熊市。

當然，這都是基於歷史走勢的總結，不能照搬。但以史為鑑，歷史走勢也是有值得參考的地方。那麼現在黃金價格從歷史走勢看，處於什麼位置呢？本輪黃金大牛市，以2018年最低點1160美元來算，漲到今天最高已經超過4200美元，漲到3.6倍，漲了7年。從漲幅和時間，都應該是在危機前暴漲的末期，處於隨時可能從暴漲切換到暴跌的過程。

可見，不論從歷史走勢，還是短期不斷衝頂來看，黃金漲越瘋，那麼爆發世界金融危機的風險就越高。