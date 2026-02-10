愛潑斯坦案｜前女友馬克斯韋爾國會拒回應　稱獲特朗普赦免才爆料

美國已故「淫媒富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）2月9日（周一）在出席眾議院監督委員會閉門視訊聽證會時，引用美國憲法第五修正案賦予的保持緘默權，拒絕在閉門聽證會上回答問題。但馬克斯韋爾的律師表示，如果總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）給予赦免，她則會坦誠公開愛潑斯坦案的細節。



綜合外媒報道，當馬克斯韋爾被問及是否了解愛潑斯坦的犯罪活動時，她選擇保持沉默，沒有提供任何關於強姦或販賣女子活動相關的信息。但她告訴議員，總統特朗普和前總統克林頓（Bill Clinton）都沒有做錯任何事。

其律師馬庫斯（David Oscar Markus）在一份聲明中稱，「如果委員會和美國公眾真的想聽到關於事件真相的原話，其實有一條直接的途徑。如果總統特朗普給她赦免，馬克斯韋爾女士已準備好坦誠作證。」

馬庫斯亦表示，「只有她才能提供完整的敘述。有些人或許不會喜歡他們所聽到的內容，但真相至關重要。舉例來說，總統特朗普與克林頓皆未涉及任何不當行為。只有馬克斯韋爾女士才能解釋原因，公眾有權知道真相。」

2005年3月15日，美國紐約市，愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）與女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右）出席音樂會時合影。（Getty）

眾議院監督委員會主席科默（James Comer）表示對馬克斯韋爾的證詞感到「失望」。科默稱，委員會曾考慮給她豁免​​權，但在與倖存者交談後最終決定不這樣做。雖然特朗普承認他有權赦免馬克斯韋爾，但他目前並未表示有意這樣做。