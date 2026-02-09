威廉凱特首度就安德魯涉愛潑斯坦案發聲：感擔憂　始終牽掛受害者

英國國王查理斯三世（King Charles III）因美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞而褫奪弟弟安德魯（Andrews）王子頭銜後，威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）2月9日首度就安德魯涉愛潑斯坦案發聲明，表示對不斷曝光的事件「深感擔憂」。



威廉和凱特透過肯辛頓宮發言人強調：「他們始終牽掛着受害者」。

在此之際，路透社引述已公開文件中的電子郵件報道，安德魯2010年向愛潑斯坦發送英國官方貿易文件，把自己在擔任政府特使期間獲得的資訊傳遞給愛潑斯坦。

路透社指，在美國最新公布的一批文件中包含的電子郵件顯示，安德魯顯然曾向愛潑斯坦轉發有關越南、新加坡等國的報告，這些報告是因安德魯是英國政府特使的身份出訪才被發送給他。根據規定，政府代表不得向他人分享機密或商業文件。

2026年2月6日，一封新公布，來自淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友及助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右）的電郵似乎證實了一張惡名昭著照片的真確性。相中英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，左）手摟着朱弗雷（Virginia Giuffre，中）的腰。朱弗雷是愛潑斯坦性交易事件的受害者。（網絡圖片）

英國廣播公司（BBC）提到，安德魯長期與愛潑斯坦保持友誼關係，甚至在後者2008年被定罪後仍有往來。他曾就自己與愛潑斯坦過往的關係道歉，但始終否認有任何不當行為。