愛潑斯坦案｜英王對安德魯醜聞表關切　白金漢宮：將支持警方調查

針對英國國王查理斯三世（King Charles III）的弟弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）被指擔任政府貿易特使期間，曾與美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）分享英國機密貿易文件，且警方正評估相關指控。英國白金漢宮2月9日發聲明稱，查理斯三世對相關指控「深切關注」，如果警方就這些指控與他聯繫，他將「隨時準備提供支持」。



圖為2026年2月9日，英國國王查理斯三世（King Charles III）到訪普雷斯頓（Preston）一家芝士廠。（Reuters）

王室發言人表示，針對安德魯不斷曝光的指控，查理斯已通過言辭和前所未有的行動，明確表達深切關注。雖然具體指控應由安德魯自行處理，但如果警方聯繫王室，白金漢宮將隨時準備提供支持，正如大家所預期。

發言人又強調，對於所有被侵害的受害人，查理斯和王后卡米拉（Queen Camilla）持續對他們關懷及同情。

2026年2月5日，英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在英國倫敦蘭貝斯宮（Lambeth Palace）會見坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）穆拉利（Sarah Mullally）女爵。（Reuters）

同日威廉夫婦亦發聲明

同日稍早時間，威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也發聲明稱，對安德魯不斷曝光的事件「深感擔憂」。 兩人透過肯辛頓宮發言人強調：「他們始終牽掛着受害者。」

美國司法部2026年1月30日公布的最新愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包括安德魯王子（Price Andrew）與一名躺在地上的女子照片。（Reuters）

安德魯被指向愛潑斯坦轉發英國貿易機密

在此之際，路透社引述已公開文件中的電子郵件報道，安德魯2010年向愛潑斯坦發送英國官方貿易文件，把自己在擔任政府特使期間獲得的資訊傳遞給愛潑斯坦。

路透社指，在美國最新公布的一批文件中包含的電子郵件顯示，安德魯顯然曾向愛潑斯坦轉發有關越南、新加坡等國的報告，這些報告是因安德魯是英國政府特使的身份出訪才被發送給他。根據規定，政府代表不得向他人分享機密或商業文件。