愛潑斯坦｜受文德森所累　英國高官接連辭職　施紀賢：無計劃下台

受英國資深政客、前英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）捲入富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案影響，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）辭職後，通訊聯絡主任Tim Allan周一（2月9日）也已辭去職務。施紀賢發言人回答記者提問時否認有計劃辭職。



施紀賢發言人稱，「首相正着手在全國範圍內推行變革」，施紀賢將繼續履行他的職責，沒有辭職的計劃。

2026年1月29日，中國北京，圖為施紀賢訪華第二日來到故宮參觀。（Getty）

Tim Allan在聲明中稱，他正為組建新團隊騰出空間，以支持因任命文德森為駐美國大使而受到抨擊的施紀賢。

麥克斯威尼2月8日辭職。他在聲明中稱，自己當年建議施紀賢做出這項任命，並為此建議負全部責任。

麥克斯威尼說：「任命文德森的決策是錯誤的。他損害了我們的黨派、我們的國家。以及人們對政治本身的信任。」