愛潑斯坦案引英國政壇震盪　蘇格蘭工黨黨魁要求施紀賢辭職

英國政壇因美國釋出已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件震盪，前英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）以及首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）受波及雙雙辭職。蘇格蘭工黨黨魁薩瓦爾（Anas Sarwar）2月9日要求施紀賢下台，不過對方在當晚舉行的黨內會議上明確表態無意離任。



蘇格蘭工黨是現執政的英國工黨其中一個分支，英國將於五月舉行地方選舉。薩瓦爾指出︰「我們必須停止一切干擾，唐寧街(首相府)領導層要改變」，他也表示施紀賢上台以來，首相府犯下的「錯誤太多」，雖然施紀賢是一位「正直的人」，但他正在削減工黨贏得五月蘇格蘭議會選舉的能力。

2026年2月9日，英國格拉斯哥，圖為薩瓦爾在會見傳媒時要求施紀賢辭職。（Getty Images）

薩瓦爾要求施紀賢辭職後，有工黨內閣大臣表態支持施紀賢，包括財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）、衛生大臣施卓添（Wes Streeting）、蘇格蘭事務大臣艾禮遜（Douglas Alexander）。此外，前副首相韋雅蘭（Angela Rayner）也在社交平台表態支持施紀賢。

施紀賢受到愛潑斯坦案拖累，面臨黨內迫宮壓力。（Reuters）

英國《衛報》引述民調指，工黨的支持率現位居第三，落後於落後於蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）與改革黨，而薩瓦爾及其團隊經評估後認為，在英國政壇受愛潑斯坦文件波及引致震盪後，施紀賢已然無力扭轉局勢。