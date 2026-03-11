泰國貨船霍爾木茲海峽遭襲3人失蹤　泰軍公布照片　船身現大洞

美國、以色列與伊朗爆發戰事後，伊朗警告封鎖霍爾木茲海峽，3月11日接連傳出貨船在海峽遇襲事件，包括一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree起火，泰國軍方公布的現場照片顯示，船身出現大洞。



Mayuree Naree貨船3月11日在霍爾木茲海峽被不明飛行物擊中後起火，該船當時位於阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）以北約20公里處，請求援助。

船上載有23人，當中20人撤離獲救，3人失蹤。根據泰方公布的圖片，事發後船身出現大洞，並且起火，目前火勢已撲滅。

除了貨船Mayuree Naree外，掛馬紹爾群島旗的貨船Star Gwyneth同日在阿聯酋杜拜西北方約93公里也遭不明飛行物擊中，船員安全無恙，當局正在調查中。

路透社另引述兩名海上安全消息人士透露，掛日本旗的貨船One Majesty在阿聯酋拉斯海瑪西北方約46公里處，遭不明飛行物擊中輕微損傷。

霍爾木茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是承載全球約20%石油與天然氣運輸的關鍵水道，自2月28日美國和以色列對伊朗發動空襲以來，其航運已幾乎陷入停滯。