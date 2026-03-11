伊朗被曝霍爾木茲海峽布水雷　特朗普：立即清除否將面臨嚴重後果

伊朗3月10日（周二）被曝已開始在霍爾木茲海峽部署水雷。對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在Truth Social上發文，要求伊朗立即清除水雷，否則將面臨前所未有的後果。



美媒引述消息人士稱，目前布雷規模尚小，近幾天僅布設幾十枚水雷。但其中一位消息人士指出，伊朗仍保有80%至90%的小型船隻與布雷艇，因此其部隊完全有能力在水道布設數百枚水雷。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（Reuters）

特朗普周二在Truth Social上表示，「如果伊朗在霍爾木茲海峽布設了水雷——儘管我們目前沒有收到相關報告——我們要求立即清除！」

他補充說，「如果出於任何原因，伊朗確實布設了水雷，而且沒有立即清除，那麼伊朗將面臨前所未有的軍事後果。另一方面，如果他們清除了可能已經布設的水雷，這將是朝着正確方向邁出的一大步！」

據悉，伊朗革命衛隊目前與伊朗傳統海軍共同控制着霍爾木茲海峽，並有能力部署由分散的布雷艇、裝滿炸藥的船隻以及岸基導彈發射陣地組成的「防線」。

伊朗革命衛隊先前曾警告，任何穿越該海峽的船隻都將遭到攻擊。自戰爭爆發以來，該水道實際上已處於封閉狀態。而鑑於穿越海峽所涉及的風險，美媒則將該海峽的現狀形容為「死亡谷」。