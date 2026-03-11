霍爾木茲海峽航運受阻斷供石油　連鎖反應引糧食危機？｜新聞背後

中東局勢持續惡化，繼伊朗揚言封鎖中東石油輸出要道——霍爾木茲海峽後，美國指控德黑蘭已在此海峽部署水雷。這條航運樞紐長期以來因承載全球四分之一海上石油運輸而備受關注，如今在動盪局勢下，航行風險急劇攀升，導致船隻為避險紛紛卻步，運輸進一步受阻。石油短缺引發的連鎖效應，正逐步蔓延至全球供應鏈，恐威脅糧食供應。



這張攝於2026年3月2日的設計圖中，可以看到3D列印的油桶以及顯示着霍爾木茲海峽、伊朗的地圖。（Reuters）

油價飆升短時間內難緩解

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）引述航運網絡發布數據的分析報告顯示，經由霍爾木茲海峽運輸的原油航運貿易額佔比全球航運高達38%。而在美國與以色列2月28日聯手襲擊伊朗後，通過霍爾木茲海峽的航運驟降，船隻通過數量一日之內由81艘降至20艘。

市場反應迅速，國際基準布倫特原油（Brent crude）價格由衝突爆發前的約每桶72美元，一度飆升到破百美元，至3月11日為每桶近90美元。

除了引致油價波動外，石化產業也受地區局勢影響，中東地區產油國正開始商討減產甚至停產石油，例如伊拉克、阿聯酋、科威特等宣布停產，以免儲油設施因石油不停積蓄而滿溢。由於關閉會對開採設施帶來損耗，而重啟尚需時日，這就意味就算霍爾木茲海峽恢復通行，缺油情況預料也不會在短期內得到緩解。

2026年3月10日，英國倫敦，圖為位於泰晤士河畔臆測的石油存儲設施。（Getty）

石油短缺震盪其他產業恐引發糧食危機？

UNCTAD報告也顯示，糧食價格與油價有相關性，每當油價上漲時，糧食價格也隨之上漲。這是因為石化產業對藥品、塑膠和許多其他產品都不可或缺，其中以石油或天然氣作為原料的尿素（Urea）是重要的氮肥和工業原料，是農業上最為常用的高效化學氮肥，可促進農產品生長。

波斯灣因背靠諸多中東產油國，是供應全球最大氮肥出口的地區之一，更是推動世界糧食生產的引擎。根據歐洲新聞電視台（Euronews）引述國際食物政策研究所（IFPRI）數據，卡塔爾、沙特、巴林和阿曼每年一共生產尿素、磷酸二氫鈣（DAP）和無水氨的總量達150萬噸。印度、美國、巴西和澳洲等國家依賴肥料等化學物質的進口以維持糧食產量，而航運受阻會令化肥難以運抵目的地。

而更高的能源、肥料和運輸成本——包括運費、燃油價格和保險費——可能會增加食物成本，並加劇收入處於較低地位的群組所面臨的生活成本上漲的壓力。