有片｜美軍稱在霍爾木茲海峽擊沉16艘布雷艦　揭精準命中目標一刻

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，美國軍方稱，3月10日（周二）在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近摧毀了多艘伊朗海軍艦艇，其中包括16艘布雷艦。



美國中央司令部發布美軍擊中布雷艦的影片：

美國中央司令部（US Central Command，CENTCOM）在其社交平台X上發布了部分打擊行動的影片。

美媒引述兩名熟悉美國情報部門相關情況報道稱，伊朗已開始在霍爾木茲海峽布下魚雷。霍爾木茲海峽是全球最重要的能源「樽頸」要道，運送全球約五分之一的原油。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在Truth Social上發文稱：「如果伊朗在霍爾木茲海峽設下任何水雷（儘管我們目前沒有收到相關報告），我們要求立即清除！」

在特朗普發文後，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）也在X網站上發文稱，按照特朗普總統的指示，美國中央司令部「一直在霍爾木茲海峽清除不活躍的布雷艦艇，以毫不留情的精準度將其摧毀。我們絕不允許恐怖分子挾持霍爾木茲海峽。」