新加坡撥61億助民眾應對油價飆　提前派消費券　籲調25度冷氣節能

新加坡政府4月7日宣布推出近10億新元（約61億港元）援助配套計劃，以幫助國民應對伊朗戰爭引發的油價上升問題，新加坡副總理顏金勇同日呼籲全國節能，公共部門帶頭將冷氣溫度設定在攝氏25度或以上，並在不使用時關閉非必要設備和電器。



《海峽時報》報道，新加坡代理交通部長蕭振祥（Seah Joon Shiang）4月7日在國會公布，原定於2027年發放的500新元（約3070港元）鄰里購物券（CDC Vouchers，類似消費券）提前至今年6月發放。

政府9月將增加200新元（約1230港元）生活成本特別補貼，屆時約240萬名符合條件的國民將獲得400至600新元（約2450至3680港元）現金。

由4月底起，的士司機、電召車司機及外賣員等將得獲發200新元（約1230港元）現金補貼，此舉旨在緩解燃油價格飆升對收入造成的衝擊。政府還將暫時承擔校巴、長者和殘疾人等必要交通服務的成本上漲部份。

2026年3月28日，新加坡烏節路（Orchard Road）購物區，地球一小時燈光熄滅後。（Reuters）

新加坡又指冷氣每升高一度可減約12%製冷能源消耗。

10億新元配套援助計劃的商業受益者有哪些？

《商業時報》引述馬來西亞RHB銀行集團的報告指，新加坡10億新元援助配套計劃的受益者集中在消費必需品及零售業，提前發放500新元鄰里購物券預計將帶動商場人流。

連鎖超市、專注於零售物業的商業公司被列為贏家，新加坡最大陸路交通集團康福德高（ComfortDelGro）則受惠於交通補貼。

2026年3月24日，新加坡裕廊島（Jurong Island）的儲罐和煉油廠。（Reuters）

RHB銀行集團認為能源危機下「贏家」是部份能源公司及銀行，受壓公司則是高油耗者如航空公司。