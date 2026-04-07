伊朗戰爭致泰國能源危機　阿努廷促民眾WFH＋乘公共交通節約能源

中東局勢持續惡化，能源價格仍未回落。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在社交平台發文，呼籲民眾通過居家辦公與轉用公共交通出行以節約能源，還預警中東衝突引致的能源危機會持續較長時間。



《衛報》4月6日報道，阿努廷在帖文中提到，政府已經做出決議讓公務員居家辦公並推行其他方式節約能源，呼籲民眾以及民營企業，採用相同方式來節約能源，包括用電時也需要具備節能意識，他還指儘管泰國石油儲備量相較其他國家是處於較高水準，但國家依賴石油進口，所以有必要採取措施應對。

2026年3月20日，泰國曼谷，圖為阿努廷在記者會上發表講話。（Reuters）

阿努廷還補充可能會宣布進一步措施，承諾政府將盡一切努力保護公眾免受危機影響。

報道指出，泰國柴油價格在本周上漲至每升50泰銖（約12港元），較2月底的每升30泰銖要高。泰國政府早前已暫停大部份政府僱員的出差計劃，並指示僱員除在禮儀場合外，應穿短袖襯衫以及不用佩戴領帶，旨在減少使用冷氣機的需求。