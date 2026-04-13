施紀賢稱不參與霍爾木茲海峽封鎖　英法擬開多國會議尋求恢復通航

美伊雙方早前未能在伊斯蘭堡會談達成協議，美國總統特朗普（Donald Trump）表示美軍將阻止任何船隻出入霍爾木茲海峽。對此，英國首相施紀賢（Keir Starmer）4月13日（周一）稱，無論面臨何種壓力，英國都不會被捲入伊朗戰爭，也不會參與霍爾木茲海峽的封鎖。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）同日則表示，法國很快就會與英國共同組織一次多國會議，旨在尋求恢復霍爾木茲海峽的航行自由。



路透社報道，施紀賢在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「我們不支持封鎖。讓海峽重新開放且完全開放至關重要，這正是我們過去幾週傾注所有心力的目標，我們也將繼續如此」。

2026年4月1日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街舉行記者會發言。（Reuters）

馬克龍同日則於X平台發文稱，「關於霍爾木茲海峽問題，我們將在未來數日與英國以及其他願意加入我們和平多國行動的國家舉行會議，旨在恢復該海峽的航行自由」。

他表示，「這項純屬防禦性質的任務將獨立於交戰各方，並將在局勢允許時立即部署」。

2026年4月8日，法國巴黎愛麗舍宮，總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席法國國防和安全委員會會議。（Reuters）

特朗普4月12日在社交平台Truth Social上表示，美海軍將即時阻止任何船隻出入霍爾木茲海峽，並在國際水域搜查並扣押每一艘向伊朗繳納過通行費的船隻，任何膽敢向美方或者和平船隻開火的伊朗人將被「炸進地獄」。