伊朗戰爭｜特朗普反擊稱梅洛尼才不可接受 為對方拒助美國感震驚
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月14日接受意大利媒體採訪，批評過去與他友好的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），指對方拒絕幫助美國，表現缺乏勇氣，令他感到震驚，也令美國失望。
梅洛尼在此前一天批評，特朗普對教宗良十四世（Pope Leo XIV）的言語攻擊「令人無法接受」。 特朗普翌日接受意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）採訪時回應稱，「不可接受的是她自己，因為她根本不在乎伊朗是否擁有核武器。如果有機會，意大利會在兩分鐘內被炸毀」。
特朗普又表示，「梅洛尼不想在戰爭中幫助我們。我感到震驚」。他問：「意大利人支持他們的總理不幫我們獲取石油嗎？我無法想像。」他批評，歐洲支付著世界上最高的能源成本，卻不願意為霍爾木茲海峽而戰，「他們依賴特朗普來維持海峽開放」。
稱已有一段時間未聯繫
特朗普又稱，他與梅洛尼已有一段時間沒有溝通，「因為她不想從北約（NATO）方面幫助我們，不想幫助我們擺脫核武器」。他說，「她和我想像中的很不一樣」。
今年3月，特朗普也曾接受《晚郵報》採訪，當時還稱梅洛尼是「一位優秀的領導者和朋友」，並指對方「總是盡力提供幫助」，現在顯然已收回相關評價。
對於特朗普的最新評論，白宮及梅洛尼的辦公室均拒絕置評。意大利外交部長外長塔亞尼（Antonio Tajani）則稱，意大利仍將是美國的堅定盟友，但這種團結建立在忠誠、尊重和坦誠之上，對於教宗良十四世的評論，梅洛尼道出了所有意大利公民的心聲。
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